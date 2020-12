Tidligere forsvarschef Bjørn Bisserup får job som rådgiver

Tidligere forsvarschef general Bjørn Bisserup har fået nyt job som rådgiver hos konsulentfirmaet Rud Pedersen i København.

Det skriver Berlingske.

Bisserup skal beskæftige sig med rådgivning inden for forsvars- og sikkerhedspolitik i Danmark og Norden. Han skal udvikle området i Danmark og de øvrige nordiske lande.

- Det er både at udvikle den rådgivning, man allerede giver, men også at udbygge dette område både med gamle og med nye spillere på markedet, siger han til avisen.

Forsvarschefen går

I slutningen af september meddelte Bjørn Bisserup, at han ville gå på pension i begyndelsen af november. Det skete på et tidspunkt, hvor flere negative sager ramte forsvarsområdet.

60-årige Bjørn Bisserup er ikke det eneste nye ansigt i Rud Pedersen.

Også Friis Arne Pedersen tiltrådte for godt en måned siden en lignende stilling i virksomheden, skriver Berlingske. Han har været ambassadør i Berlin samt direktør i Udenrigsministeriet.

Bjørn Bisserup siger til Berlingske, at han håber på en større forsvarsindustri i Danmark.

En industri, der udvikler sig mere og leverer færdige løsninger.

- Vi leverer jo ikke meget forsvarsmateriel som sådan i Danmark. Vi har en industri, der bidrager til forsvarsindustrien rundt om i verden som underleverandører, men vi producerer ikke selv mandskabsvogne og for eksempel fly.

Efter Ekstra Bladets afsløringer: Forsvaret melder sag til politiet

Han anerkender, at der er et stykke vej til at kunne det. Ambitionen bør dog være der, mener han.

Også interessen for dansk industri er der, vurderer han.

- Det er klart, at hvis dansk forsvar kunne skabe aktivitet og arbejde i Danmark på det her område, så er det langt bedre end blot at sende pengene til udlandet, siger han til Berlingske.

Bisserup har siden 1976 været tilknyttet Forsvaret. Han begyndte sin karriere som konstabel ved Danske Livregiment.

Rud Pedersen er et kommunikations- og public affairs-bureau. Det er stiftet at Morten Rud Pedersen i Sverige i 2002.

Dømt hærchef fyret uden varsel