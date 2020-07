Tidligere hospitalsmedarbejder tjekkede kendtes patientjournaler

En tidligere sygeplejerske på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har gennem flere år snaget i 215 patienters journaler.

Journalerne tilhørte blandt andet fremtrædende politikere og andre kendte personer. Det fremgår af et notat sendt fra Region Hovedstadens it-afdeling til regionsrådet, skriver Jyllands-Posten.

Direktør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Anne Jastrup er rystet.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det er fuldstændig enestående uacceptabelt for mig og meget beklageligt, at en medarbejder på den måde har tilsidesat al grundlæggende faglig etik, siger Jastrup til Ekstra Bladet.

Hun oplyser videre, at det drejer sig om en 'erfaren medarbejder'.



Fanget i december

Sagen er meldt til Datatilsynet og politiet.

Det fremgår af Region Hovedstadens hjemmeside, at sygeplejersken har lavet i alt 336 uberettigede opslag i patientjournaler.

Opslagene blev foretaget fra maj 2017 til januar 2020.

Den ansatte kom først under mistanke for at lure uberettiget rundt i journaler i løbet af december, da hendes gøren og laden blev gransket af et nyt it-system. Samtidig var der også flere borgere, der på sundhed.dk undrede sig over, at personen havde været inde i deres journal.

- Den ansatte blev fanget af den systematiske logning, vi har indført sidste efterår. Det er en algoritme, der går ind og overvåger de opslag, vores ansatte laver, og melder ud, hvis der kan være grund til at tro, at et opslag er uberettiget, forklarer Jastrup til Ekstra Bladet.

Herefter blev sygeplejersken bortvist og afskediget ved udgangen af januar. Undersøgelsen blev dog ført videre i systemet, og skeletterne fortsatte med at vælte ud af skabet.

Ifølge Region Hovedstadens undersøgelse er der ikke noget, som tyder på, at oplysningerne er blevet misbrugt.

- Men det vil være politiets opgave at følge op på det, skriver regionen.

Det fremgår af notatet fra Region Hovedstadens it-afdeling, at der er tale om opslag på både kolleger, bekendtskaber, børn, kendte personer og fremtrædende politikere, skriver Jyllands-Posten videre.

Regionen vil den kommende tid - via e-Boks - kontakte de borgere, som er blevet udsat for de uberettigede opslag.

Regionsrådet blev informeret om sagen 10. juli.