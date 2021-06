Tidligere jægersoldat slår vild rekord

En ny danmarksrekord er mandag aften klokken 23.47 blevet sat, da Erik B. Jørgensen padlede Danmark rundt i kajak på 13 dage, 17 timer og 30 minutter.

- Jeg er lige blevet hentet af en kammerat og har kun sovet i tre timer. Jeg har det, som om jeg er blevet kørt over af en damptromle, siger Erik til Ekstra Bladet tirsdag morgen.

Den tidligere danmarksrekord i disciplinen var på 18 dage, hvilket betyder, at Erik B. Jørgensen har slået rekorden med mere end fire dage.

Turen gik fra Vidåslusen i Sønderjylland, op over Skagen, forbi Læsø og Anholt, rundt om Sjælland og til grænsesten nummer ét i bunden af Flensborg Fjord.

Her kan du se den rute, Erik har padlet. Han har under hele turen haft en GPS-tracker i kajakken.

- Det var simpelthen så dårligt vejr i går aftes, men omkring klokken 19.30 lagde vinden sig stille og roligt. Derfor tænkte jeg, at 'nu giver jeg den alt, hvad jeg har de næste fire en halv time', og så kom jeg i mål til sidst. Det var simpelthen så fantastisk, siger han.

- Hvad skal du så lave nu?

- Nu skal jeg bare hjem og pakke ud og gøre mig klar til, at jeg skal på tur igen i morgen. Jeg skal ud med en tv-station og lave nogle optagelser om naturen i området, siger han.

Tidligere elitesoldat

Nogle kender måske Erik fra tv-programmet 'Korpset', hvor han agerer instruktør for en række deltagere, der vil prøve kræfter med optagelsesprøven til Jægerkorpset.

Og netop Jægerkorpset kender Erik rigtig godt. Han har tidligere været både jægersoldat og med i slædepatruljen Sirius, hvor han ad flere gange omgange har været udsendt til blandt andet Irak og Afghanistan.

Starten gik fra Vidåslusen i Sønderjylland for godt og vel to uger siden. Foto: Claus Lillevang

Forskel på rekord og eventyr

Erik B. Jørgensen fortalte tidligere på ruten til Ekstra Bladet, at der for ham er stor forskel på, om man gør det for rekorden eller eventyrets skyld.

- Jeg ser mig selv som en eventyrer, og jeg elsker at være på eventyr. Normalt tager jeg mig tid til at nyde omgivelserne, men denne gang er det udelukkende et rekordforsøg.

Han har under turen siddet i en kajak 14 til 16 timer i træk hver eneste dag og gik kun i land, når han skulle have mad, vand og søvn.

- Det er jo et helvede, hvor jeg smadrer min krop og trækker på det mentale. Der er ikke tid til nogen som helst form for oplevelser, sagde han.

Søvnen var en stor mangelvare for Erik. Hvis man vil slå rekorden, er det kajak først og søvn bagefter. Foto: René Schütze

- Hvorfor gør du det?

- Ved at slå rekorden godt og grundigt håber jeg at kunne illustrere over for dem, der har interesse, at man enten kan vælge at slå en rekord eller tage på eventyr. Det er to meget forskellige ting, hvor rekorden er enormt hård, og eventyret er en oplevelse. Og så gør jeg det selvfølgelig også for at prøve mig selv af, sagde Erik.