Tidligere jagerpilot: Stor beslutning at skyde objekter ned

Normalt hører offentligheden lidt til, hvad jagerpiloter laver, når de er på missioner. I over en uge har luftrummet over Nordamerika været i fokus i det meste af verden.

Først blev en ballon - som USA mener var en kinesisk spionballon - skudt ned. Mens der de seneste dage er blev nedskudt to stadig uidentificerede objekter over Yukon og Alaska.

Søren Sørensen, der er foredragsholder og tidligere jagerpilot, har selv fløjet ud til objekter, der ikke umiddelbart var til at identificere via radar, men som Forsvaret ønskede at få identificeret.

I Danmark har det ofte været russiske kampfly, der kunne tænkes at krænke dansk luftrum. Men det kan eksempelvis også være droner, fortæller han.

Annonce:

- Du ved jo ikke, hvad hensigten er. Den kan være vildfaren, den kan også være fyldt med lytteudstyr, men den kan jo også være fyldt med sprængstof. Det ved man jo ikke. Så man skal have afklaret, hvad der skal gøres. Er det her en trussel? Flyver den hen mod nogle sensitive områder - eksempelvis atommissiler i USA.

- Og så skal man overveje, hvad man skal gøre. For konsekvenserne ved at skyde dem ned er jo store. Dels diplomatisk, men den falder jo også ned, og så kan man gøre skaden værre, for den rammer jo noget på jorden, og så har man jo en ny situation.

Søren Sørensen har svært ved at vurdere, om USA og Canada har set de flyvende objekter som en trussel. Han mener dog, at man har gjort sig en overvejelse om, at 'konsekvenserne ved at skyde dem ned, er mindre alvorlige, end hvis de fik lov at flyve'.

Men der kan også være et politisk signal i nedskydningen, mener han. Det kan nemlig være, at der har været flere objekter end dem, offentligheden kender til.

- Det kan jo være, at det er nummer ti det her.

- Og så mener man, 'at nu er det fandeme nok'. Nu skyder vi den ned, siger han og understreger, at det er en gisning.

Annonce:

Beslutningen om at skyde noget ned er ikke lille, fortæller den tidligere jagerpilot. Det er noget, der er blevet besluttet på højt niveau.

Det var da også både den amerikanske præsident Joe Biden og den canadiske præsident Justin Trudeau, der meldte ud om nedskydningerne.

- Det er en stor ting af skyde noget ned, og det er ikke noget, piloten selv beslutter. Da jeg fløj i Østersøen, måtte jeg kun skyde i selvforsvar.

- Det skal vendes med folk på jorden, og beslutningen skal tages på et ret højt niveau, hvis noget skal skydes ned, siger han.