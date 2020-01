Tidligere kommunaldirektør sigtes for mandatsvig

Tidligere kommunaldirektør i Struer ventes at tilstå mandatsvig for over 100.000 kroner

En tidligere kommunaldirektør i Struer Kommune sigtes for mandatsvig på over 100.000 kroner.

Vedkommende skulle uberettiget have brugt et kommunalt kreditkort 174 gange, og det samlede forbrug løber i den forbindelse op i 123.098 kroner.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mange småbeløb

Der er ifølge advokaturchef Mette Møller tale om mange småbeløb, som den tidligere direktør i kommunen skulle have brugt fra 16. april 2017 til 29. juli 2019.

- Der er 174 forhold, og det er især mange kontanthævninger, og der er også brugt penge ved tankstationer, siger hun.

Det var ifølge Mette Møller kommunen selv, der anmeldte sagen til politiet i september sidste år. Hun ønsker ikke at oplyse, hvordan den mulige forbrydelse blev opdaget.

Der er en forventning om, at manden vil tilstå forbrydelsen.

I stedet for at sende et anklageskrift til retten har anklagemyndigheden sendt en såkaldt retsmødebegæring. Det betyder, at der ikke vil være bevisførelse i retten. Hvis den sigtede tilstår, vil anklageren rejse tiltalen på selve retsmødet.

I de fleste straffesager med anklageskrifter er det en dommer og to domsmænd, der skal tage stilling til, om man er skyldig eller ej, og derefter udmåle straf. I tilståelsessager sidder dommeren alene og afgør sagen.

- Vi ved ikke, hvad det ender med, men nu har vi i første omgang sendt en retsmødebegæring afsted og kan få hans forklaring i retten, siger advokaturchef Mette Møller.

Anklagemyndigheden går efter at få den tidligere kommunaldirektør idømt fængsel, og ifølge politiet vil der på vegne af kommunen blive nedlagt påstand om erstatning.