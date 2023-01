Tidligere McDonalds-topboss får kæmpebøde for affære

Der er dog ikke fare for at den tidligere administrerende direktør går sulten i seng

Det kan være en god idé at træde varsomt, hvis man indleder en affære på jobbet.

Foruden ægteskabet kan det nemlig også koste jobbet, som det skete i 2019 for McDonalds' tidligere topchef Steve Easterbrook. Han blev fyret, fordi han blev opdaget i at have et forhold til en af sine ansatte, hvilket stred imod selskabets firmapolitik.

Med sig på vej ud af svingdøren fik Easterbrook dog et særdeles lukrativt gyldent håndtryk af den gyldne måge. En del af de penge skal han nu betale i en stor millionbøde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Britiske Easterbrook førte ifølge dommen sine investorer bag lyset i dagene op til sin fyring. Foto: Scott Olson/Ritzau Scanpix

Løj om affære

Den amerikanske fastfood-gigant og deres tidligere boss er nemlig blevet dømt for ikke at være ærlige over for investorer om Easterbrooks fyring, skriver The Guardian.

Annonce:

Tilsynsmyndigheden US Securities and Exchange Commission havde således anklaget Easterbrook for at komme med 'falske og vildledende udtalelser til investorer om omstændighederne, der førte til hans opsigelse'.

- Ved angiveligt at skjule omfanget af sin forseelse under virksomhedens interne undersøgelse, brød Easterbrook denne tillid over for - og i sidste ende vildledte - aktionærer, lød det mandag fra den amerikanske tilsynsmyndigheds direktør, Gurbir Grewal.

Steve Easterbrook skal betale en bøde på 400.000 dollars - cirka 2,8 millioner kroner.

Den nu tidligere administrerende direktør i den verdensomspændende fast food-kæde skal dog ikke gå sulten i seng.

Ifølge The Guardian fik han nemlig lov til at beholde sine aktier til en værdi af, hvad der på daværende tidspunkt svarede til næsten 250 millioner kroner, mens hans fratrædelsesgodtgørelse, bedre kendt som 'det gyldne håndtryk', løb op i 4,2 millioner kroner.

Kvinde siger jobbet op for at spise McDonald's-mad

Annonce:

Udløste sexchikane

Selvom Easterbrook ikke havde gramset på den forkerte, medførte sagen, at flere ansatte efterfølgende kom frem med anklager om sexchikane i firmaet.

I december 2019 sagsøgte den tidligere McDonald's-medarbejder Jenna Ries eksempelvis firmaet og en af deres franchisetagere i Michigan. Hun er en ud af mindst 50 medarbejdere, der har lagt sag an mod McDonald's på grund af sexchikane .

På daværende tidspunkt var McDonald's øjensynligt allerede klar over problemer med sexchikane. Allerede året forinden havde fastfood-giganten introduceret sexchikane som et af emnerne i uddannelsen af deres franchisestagere og direktører for at komme problemet til livs.

Senere har man blandt andet forbedret politikken mod diskrimination og chikane, ligesom man er begyndt at tilbyde en gratis hotline for de ansatte.