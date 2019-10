Tidligere medlem af LA Ungdom frifundet

Et tidligere medlem af Liberal Alliances Ungdom er torsdag i Østre Landsret blevet frifundet for voldtægt af en partifælle

Østre Landsret har torsdag frifundet et tidligere medlem af Liberal Alliances Ungdom for voldtægt af et yngre partimedlem.

Det oplyser hans forsvarer, advokat Rune B. Pedersen.

I sommer nåede Retten i Odense frem til det modsatte resultat og idømte manden syv måneders ubetinget fængsel.

Tidligere på året berettede en række anonyme kvinder fra Liberal Alliances Ungdom om krænkelser og overgreb i ungdomspartiet.

Det var i den forbindelse, at anklagen om voldtægt kom frem.

Sagen handler om en episode i 2015, hvor Liberal Alliances Ungdom arrangerede en lejr i Vissenbjerg på Fyn. Under en fest havde den dengang 20-årige mand sex på et toilet med en 17-årig pige.

Ifølge manden var de enige om, at det skulle ske - men pigen har forklaret, at hun intet husker fra aftenen eller natten, hvor festen fandt sted.

Ifølge Retten i Odense udnyttede manden, at pigen var i en tilstand, så hun ikke kunne modsætte sig samleje.

Men den juridiske dommer, og de to domsmænd var ifølge DR ikke enige om afgørelsen af sagen.

Den juridiske dommer mente, at manden skulle frikendes med den begrundelse, at de nødvendige beviser ikke var lagt frem.

De to lægdommere vurderede til gengæld, at manden skulle kendes skyldig.

Nu har Østre Landsret altså frifundet manden.

- Vi har ikke fået de grundige præmisser endnu, men det er i hvert fald lagt til grund, at beviserne er utilstrækkelige, fordi der er gået så lang tid fra episoden, til den bliver anmeldt, siger Rune B. Pedersen.

Den tidligere politiker er meget lettet efter frifindelsen, men sagen har haft store konsekvenser for ham.

- Den har betydet, at han og kæresten er gået fra hinanden, han har opsagt sin lejlighed, og han er gået fra jobbet. Hans liv er stort set i ruiner. Nu skal han komme sig over det og forhåbentlig i gang med at få livet opbygget igen, fortæller Rune B. Pedersen.