Tidligere minkavler om ny aftale: - Den ser fair ud

Tidligere minkavler Jens Jørgen Madsen mener ikke, at der i den nye kompensationsaftale er tale om en økonomisk gevinst til minkavlerne, som de seneste år ellers har været presset på pengepungen

- Jeg synes, aftalen ser fair ud, siger Jens Jørgen Madsen, der er tidligere minkavler, til Ekstra Bladet.

Han er lettet over aftalen om milliarderstatning til danske minkavlere, der blev indgået mandag aften. Den giver danske minkavlere op mod 19 milliarder i erstatning.

Finansministeriet vurderer, at 8,5 milliarder kroner kommer til at blive kanaliseret fra statskassen og over i banker og kreditinstitutter som følge af aftalen, fordi mange minkavlere er forgældet.

Minkavlerne får hvad de peger på

En svingende branche

Mediet Finans.dk har tidligere skrevet, at Jens Jørgen Madsens forretning de seneste år har givet millionunderskud.

Men Jens Jørgen Madsen selv mener ikke, at der er tale om en økonomisk gevinst for de danske minkavlere.

- Det er jo en meget svingende branche, og derfor har det været skidesvært for dem (partierne bag aftalen, red.) at gøre op, siger Jens Jørgen og påpeger, at priserne på minkskind har været stigende ved de seneste auktioner.

I november sidste år skrev Finans.dk, at priserne på minkskind var mere end fordoblet på få måneder.

Kritiserer Mette: - Yderst mærkværdigt

Branchen har tjent godt

- Som jeg kan forstå det, har de sidste fem, seks, syv år givet et økonomisk underskud i branchen. Men du mener, det er ved at vende?

- Det er totalt udbud og efterspørgsel, og derfor er det rigtig godt og samtidig knap så godt at have mink, siger han og fortsætter:

- Men kigger du på en ti- eller 20-års periode, har det traditionelt været en branche, der har tjent mange penge. Det er derfor, det skal koste lidt at lukke det ned.

Staten går ind og dækker bankernes milliardtab i ny minkaftale.

Blev du snydt, Ellemann?

Mink giver likviditet

Det kommer ikke bag på Jens Jørgen Madsen, at snakken nu falder på, hvorvidt minkavlerne høster en økonomisk gevinst.

- Jeg ved godt, at det er den snak, vi kommer til at få her på bagkant. Men jeg synes ikke, man er fair, siger han og fortsætter:

- Der er ikke noget som mink, der kan give likviditet. Du kan tjene godt på mink, og derfor skal det selvfølgelig koste penge at lukke det ned.

- Hvad siger du så til dem, som mener, at det er en økonomisk gevinst?

- Der er ingen tvivl om, at det havde været en bedre forretning at forsætte, end det er at lukke ned. Det er jeg overbevist om, siger han.