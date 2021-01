Tidligere minkavler skammer sig: 'Helt ude af proportioner'

Dansk minkavl ville højst sandsynligt under alle omstændigheder være sygnet hen og lukket inden for få år på grund af drastigt faldende priser, så det er helt hen i vejret, at branchen nu får 18,8 milliarder kroner i kompensation efter aflivning af alle dyr.

Det mener Palle Dahlgaard Nielsen, som er tidligere minkavler i Olsker på Bornholm. I et interview med Bornholms Tidende forklarer han, at han anser kompensationen for at være en svinsk måde at behandle den danske befolkning på.

- Det er vanvittigt, og jeg skammer mig som tidligere minkavler, siger Palle Dahlgaard Nielsen til Ekstra Bladet.

- Minkavlerne får millioner, men hvad med frisørerne, håndværkerne, cykelforretninger og alle de andre små virksomheder, der bukker under?

- Skal de ikke også have dækket deres tab og have løn i ti år? Nej, de får ikke en skid, selv om de også lider under restriktionerne, siger Palle Dahlgaard Nielsen.

Pris styrtdykkede

Han overtog sin minkfarm i 2013 og nåede at få solgt skind til en god pris på én auktion i januar 2014, før prisen styrtdykkede med 60 procent, fortæller han.

I 2017 var det slut for hans vedkommende. I dag er hans asfaltarbejder.

- Der er rigtigt mange pelsavlere i dag, som får reddet deres røv, fordi de blev tvunget til at ‘pelse ned’ (aflive dyrene, red.), for de lave priser betød, at de i forvejen stod og snusede til konkursen, siger Palle Dahlgaard Nielsen.

- Nu får de så millioner af kroner. Der er mange gamle avlere, som ikke har kæmpegæld, der kommer ud af det her med en milliongevinst og kan sidde på deres flade røv og lave ingenting i de næste ti år, siger han og understreger, at hans frustration ikke bunder i misundelse og ærgrelse over, at han selv måtte dække sit tab i sin tid.

Palle Dahlgaard Nielsen har skrevet til statsminister Mette Frederiksen for at få luft for sin frustration. Han har ikke fået svar og forventer det heller ikke.

- Hun har nok andet at se til. Jeg skulle bare have min galde ud, siger Palle Dahlgaard Nielsen.

