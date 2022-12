Tidligere minkavler vasker vinduer: - Fuldstændig tåbeligt

Hans livsgrundlag blev udslettet fra den ene dag til den anden.

Men Poul Frederiksen har stadig udgifter til den minkfarm, hvor regeringens 'slagtehold' 7. oktober 2020 rykkede ud og aflivede de tilsammen 37.000 mink, som den nu tidligere avler havde sammen med sønnen Jesper Frederiksen.

Der skal nemlig stadig betales forsikringer og udgifter for det store anlæg, som skal holdes intakt indtil den dag, hvor der endelig dukker en taksator op, som kan vurdere værdien af Poul Frederiksens minkfarm i nordjyske Gjøl.

Poul Frederiksens minkfarm står helt tom, men han skal stadig stå for at vedligeholde den. Foto: René Schütze

Føler sig efterladt

Den store pose penge skal han derefter formentlig vente i årevis på. Tålmodigheden er dog ved at slippe op, fortæller Poul Frederiksen til Ekstra Bladet:

- Det er ikke meget hjælp, vi har fået. Der er gået to år, og der er ikke én eneste minkfarm, som er blevet takseret. Jeg synes godt nok, at vi er blevet efterladt. Nu må de komme ud af starthullerne.

- Det giver ingen mening, at vi skal opretholde en minkfarm, som om der er drift, når der er ikke er drift. Det er fuldstændig tåbeligt. Få det nu takseret, så avlerne kan komme videre. Minkene blev aflivet på ti dage, og nu er der gået to år med ingenting.

Indtil videre har Fødevarestyrelsen rettelig udbetalt godt seks milliarder kroner i kompensation, men den sidste minkavler kan alligevel først se frem til at få sine penge i 2027.

- Jeg har ingen idé om, hvornår de penge kommer, selvom det ikke burde være svært at regne ud, hvor meget jeg skal have. De (regeringen, red.) ville gerne have, at vi kom hurtigt videre, men det er altså ret svært, når vi bliver holdt i et jerngreb, tordner den tidligere minkavler.

7. oktober 2020 troppede Fødevarestyrelsen op på Poul Frederiksens minkfarm for at aflive alle hans pelsdyr. Foto: René Schütze

Vasker vinduer

Poul Frederiksen gik ud af skolen med et 9. klasse-eksamensbevis i hånden. Herefter har han kun beskæftiget sig med pelsdyrsavl.

Da han 8. oktober pludselig stod tilbage uden en virksomhed, var gode råd derfor også dyre.

- Når man har været vant til at arbejde syv dage om ugen i 40 år, bliver man sgu lidt rastløs, når der pludselig ikke sker noget, så det første år købte jeg en højtryksrenser og begyndte at rense fliser og give algebehandling, fortæller den 57-årige nordjyde.

Det har nu udviklet sig til et firma, hvor han også vasker vinduer. Men ikke alle tidligere minkavlere har haft samme mulighed for at starte en virksomhed igen, pointerer han:

- Hvis politikerne var kloge, vil de sætte lidt turbo på. De her pelsdyrsavlere, som erhvervet er blevet lukket ned for, er nogle driftige folk, så hvis de her sager blev afsluttet, ville pengene komme ud at arbejde igen.

Slås for hver en krone

Poul Frederiksen har fået kompensation for selve aflivningen af sine 37.000 mink, men også her føler han sig snydt.

- Vi har slet ikke fået det, som de er værd, så det skal vi også til at slås for. Der er allerede den første retssag i gang, så det skal nok blive rigtig hyggeligt, lyder det sarkastisk fra Poul Frederiksen.

Et politisk flertal indgik i foråret 2021 en aftale om kompensation til minkavlere og følgeerhverv på mellem 16 og 19 milliarder kroner.

Ekstra Bladet har foreholdt minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) kritikken. Ministeren er dog ikke vendt tilbage med svar på vores spørgsmål.