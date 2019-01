Tidligere Obama-minister stiller op mod Trump

Den demokratiske politiker Julian Castro stiller op ved præsidentvalget i 2020.

Det meddeler han ved et arrangement lørdag i San Antonio i Texas.

- Jeg stiller op til præsidentvalget, fordi tiden er inde til nyt lederskab, fordi tiden er inde til ny energi, og fordi tiden er inde til at sikre, at de muligheder, jeg har haft, er tilgængelige for alle amerikanere, siger Castro.

Julian Castro er tidligere borgmester i San Antonio og var boligminister under præsident Barack Obama fra 2014 til 2017.

Han har gennem længere tid været omtalt som en af partiets kommende politiske stjerner.

Julian Castro er en af flere demokrater, som har meldt sit kandidatur til præsidentembedet. Foto: SUZANNE CORDEIRO/Ritzau Scanpix

Det var på forhånd ventet, at Castro ville melde sig på banen som en af de demokrater, der håber at blive formelt nomineret som partiets udfordrer mod den republikanske præsident, Donald Trump, i november 2020.

Han er kun den anden demokratiske politiker, der formelt meddeler sit kandidatur. Den første var tidligere kongresmedlem John Delaney, som har været i gang med sin valgkamp i et års tid allerede.

Castro nedsatte i sidste måned et sonderingsudvalg. Det er det første skridt, før en præsidentkandidat officielt kundgør sin beslutning om at opstille til valget.

Også senator Elizabeth Warren, der tilhører partiets venstrefløj, har nedsat et sådant udvalg.

Fire andre demokratiske senatorer tager skridt i retning af at stille op, skriver nyhedsbureauet AP.

Den 37-årige Tulsi Gabbard fra Hawaii, som sidder i Repræsentanternes Hus, sagde fredag til CNN, at hun vil komme med en officiel meddelelse inden for en uge.

Det er på forhånd ventet, at det demokratiske primærvalg, hvor Demokraterne finder den kandidat, der skal stille op mod Trump i 2020, vil blive det mest alsidige nogensinde.

Den 44-årige Julian Castro er den første kandidat med latinamerikansk baggrund, der har meldt sig i kampen om at afløse Trump i Det Hvide Hus.

Hans bedstemor var en syvårig forældreløs, da hun kom til USA fra Mexico. Han har flere gange brugt sin egen families historie i sin kritik af den nuværende præsidents grænsepolitik.

Tulsi Gabbard er både den første hindu og den første amerikansksamoaner, der er blevet valgt til Kongressen.

Se også: 37-årig hindu og krigsveteran vil være USA's næste præsident

Se også: Forhandlinger i historisk hårknude: Sådan får Trump sin mur alligevel

Trump fældes af egen retorik: - Hvis der er en mur foran dig, så...