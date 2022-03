Tidligere Scanleasing-direktør anholdt

Ved du noget? Kontakt journalisten direkte ved at klikke her.

Den tidligere direktør i og ejer af Scanleasing, Peter Larsen, er blevet anholdt.

Politienheden National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har således sendt en pressemeddelelse ud om, at tre personer er anholdt i en sag om svindel med afgifter på leasingbiler.

Ifølge dagbladet Børsen er en af de anholdte Peter Larsen.

I pressemeddelelsen fra politiet lyder det:

Momssmæk

'En 49-årig mand, en 50-årig kvinde og en 21-årig kvinde er i går blevet anholdt og sigtet for at have overtrådt flere straffelovsbestemmelser vedrørende grov økonomisk kriminalitet for næsten 200 mio. kr.,' skriver politiet.

'De anholdte er blandt andet sigtet for grov momssvig, skyldner- og mandatsvig af særlig grov beskaffenhed, groft bedrageri samt svig med covid-lønkompensation.'

Frem til 2020 var Peter Larsen direktør i og ejer af Scanleasing, som gik konkurs efter momssmæk og regnskabsrod.

Efterfølgende har Ekstra Bladet fortalt, hvordan der er krav mod den tidligere ejer Peter Larsen for omkring 200 millioner kroner, hvordan der har været mystiske overførsler op til konkursen. Og hvordan kurator i konkursboet går efter Peter Larsens millionvilla, som han nåede at sælge til sin kone inden konkursen.

I maj sidste år kom det frem, at Scanleasings tidligere ledelse efterforskes af Bagmandspolitiet, og senest har Ekstra Bladet afdækket, at Peter Larsen har fået konkurskarantæne.

Forsøgte sig med navneforbud

I sidste uge forsøgte han forud for udsendelsen Pengejægerne - Luksusbiler på frihjul at få nedlagt navneforbud. Det mislykkedes, men under retssagen kom det frem, at netop NSK havde overtaget sagen.

DR har tidligere afsløret, hvordan Scanleasing fik held af at få tilbagebetalt bilafgift for 620 af selskabets biler. Under den såkaldte selvanmelderordning kunne selskabet nemlig selv justere bilernes værdi, og i flere tilfælde blev det registreret, at bilernes værdi ikke var faldet i leasingperioden, hvilket betød, at selskabet fik penge tilbage fra staten.

Politiet oplyser, at de tre personer ikke bliver fremstillet i grundlovsforhør, men at de ventes løsladt senere på dagen.

Peter Larsens advokat Christian Kirk Zøllner har ingen kommentarer til sagen.