Tidligere Scanleasing-ejer sparket ud af Jehovas Vidner

Kender du noget til sagen, eller har du penge til gode? Kontakt journalisten direkte ved at klikke her.

Den tidligere direktør og ejer af Scanleasing, Peter Larsen, er ikke længere en del af Jehovas Vidner.

Det bekræfter Jehovas Vidner over for Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet er blevet kontaktet af en række tidligere og nuværende Jehovas Vidner, der har været ansat i Scanleasing, og som har fortalt, at Peter Larsen har fungeret som ældste i Jehovas Vidner i Kolding.

Forelagt de oplysninger har Jehovas Vidner svaret:

'Generelt kan vi fortælle at Jehovas Vidner bestræber sig på at følge det der står i bibelen, bland andet det der står i Hebræerne 13:18 om at 'være ærlige i alt hvad vi gør'. Det er et budskab vi jævnligt underviser i vores menigheder, og noget der har stået på tryk i vores litteratur i flere tiår. Vi oplever at det at være ærlige bringer mange fordele, blandt andet en ren samvittighed, fred i sindet, selvrespekt og et venskab med Gud.'

'Udover det kan vi fortælle at den person du spørger om ikke længere er et Jehovas Vidne,' skriver Dag-Erik Kristoffersen fra Jehovas Vidners pr-kontor.

Udstødt på møde

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev Peter Larsen udstødt af Jehovas Vidner på et møde i Kolding torsdag i sidste uge, hvor menigheden blev gjort bekendt med, at han ikke længere er Jehovas Vidne. Det betyder lavpraktisk, at han fortsat gerne må komme til møderne, men at den øvrige menighed holder sig fra at kontakte ham. Dette ønsker Jehovas Vidner 'af principielle grunde' ikke at kommentere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det Kolding-baserede Scanleasing havde showroom på et af landets mest fashionable adresser. Nemlig i Axel Towers, der ligger lige over for Tivoli. Foto: Emil Agerskov

Adskillige medarbejdere i det nu konkurslukkede Scanleasing er med i Jehovas Vidner, eller også har de været det. Ekstra Bladet har været i kontakt med flere både nuværende og tidligere vidner, som fortæller, at de stoppede i selskabet, fordi de ikke kunne stå inde for dets forretningsmetoder.

Scanleasing blev erklæret konkurs i midten af oktober. Selskabets konkurs kom efter flere revisorbemærkninger i selskabets sidste regnskab.

Rod i regnskaber

For selvom regnskabet viste en kæmpe omsætningsfremgang fra knap 150 millioner kroner til cirka 228 millioner kroner med et dertilhørende overskud på seks millioner kroner, var der røde streger i regnskabsbøgerne.

Her lod revisorerne fra EY nemlig alarmklokkerne ringe og rejste flaget, efter der var blevet konstateret manglende indbetaling af skat og moms, ligesom selskabet havde ydet et lån til ledelsen på 3,9 millioner kroner i strid med lovgivningen.

Regnskabet afslørede desuden, at selskabet havde gæld for 228 millioner kroner. Alene til bankerne var gælden 172 millioner kroner.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Peter Larsen. Han er ikke vendt tilbage.