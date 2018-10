Tidligere sikkershedchef i DSB om fejl i nyt S-tog: - Det får hårene til at rejse sig

For få uger siden begyndte S-tog mellem Jægersborg og Hillerød at falde ud af sikkerhedssystemet, når to tog kører sammenkoblet, skriver Ingeniøren.

Det er det seneste af en række problemer med det nye digitale signalsystem CBTC, som har været brugt på strækningen siden 2016.

CBTC på S-togene skulle ellers være den mindst komplicerede og problematiske del af udskiftningen af signalerne på den danske jernbane, et projekt til mindst 23 milliarder kroner. Foreløbig er CBTC kun indført på strækningen til Hillerød.

DSB’s tidligere sikkerhedschef Thomas Albøg Olsen har gennemgået sagen på baggrund af dokumenter, Ingeniøren har fået indblik i.

- Det får hårene til at rejse sig, siger han.

Den nye fejl medførte i første omgang, at signalsystemet holdt op med at kontrollere togenes hastighed, og at lokomotivførerne ikke fik besked på, hvor de havde grønt lys til at køre. Det medførte, at toget øjeblikkeligt skulle standse for derefter at trille til næste station og sætte passagererne af.

Banedanmark, som har ansvaret for udrulningen af CBTC, har ikke identificeret årsagen til problemet, men for nylig fundet en midlertidig løsning, som til gengæld skaber et andet problem, viser dokumenterne. Banedanmark har slået en sikring i S-togene fra, hvilket betyder, at reservecomputeren er slukket.

Konsekvensen er, at lokomotivførerne i stedet får en konstant fejlmeddelelse under kørslen. Den skal de – i modstrid med DSB’s operationelle regler – ikke indmelde til sikkerhedsvagten eller forsøge at rette, og toget skal forblive i drift.

- Vores tillid til systemet hænger i en tynd tråd. Siden CBTC startede op, har der været problemer med det, siger Thomas Bryan-Lund, fællestillidsmand for lokomotivførerne på S-tog, til Ingeniøren.

