Tidligere sygeplejerskeformand Kirsten Stallknecht er død

Kirsten Stallknecht slog gennem næsten 30 år et slag for bedre løn og arbejdsforhold for landets sygeplejersker, som hun var formand for.

Tirsdag eftermiddag er hun død efter længere tids sygdom. Hun blev 83 år.

Det oplyser Jørgen Nystrup, der er overlæge og nær ven af Kirsten Stallknecht gennem mange år.

Hun var 28 år, da hun blev valgt ind i Dansk Sygeplejeråds (DSR) repræsentantskab og blot to år senere - i 1968 - blev den unge afdelingssygeplejerske formand for fagforeningen.

Det blev begyndelsen på 28 år som fagpolitisk leder for sine kolleger.

Kirsten Stallknecht omstrukturerede organisationen og ville styrke sygeplejerådets placering i det fagretlige system. I 1971 - efter tre år på posten - opnåede DSR en aftale, der gav retten til at gå i konflikt.

I 1973 nedlagde de danske sygeplejersker for første gang arbejdet i en regulær strejke, der varede i to måneder.

'Mor Danmark' og en 'En strid madamme' var et par af de navne, som blev brugt om forkvinden, som var kontant og direkte i sin kamp for sine kollegers rettigheder. Hun blev ifølge DSR kendt som en problemknuser.

Og hendes kamp sluttede ikke ved Danmarks grænser. Hun engagerede sig i rettigheder for sygeplejersker verden over blandt andet som formand for Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden fra 1989 til 1995.

Da hun i 1996 forlod formandsposten, fortsatte hun et højt aktivitetsniveau i foreningslivet, hvor hun har indtaget flere poster gennem årene, der fulgte.

Eksempelvis varetog hun posten som formand for den internationale sammenslutning af 118 sygeplejeorganisationer, International Council of Nurses, i årene fra 1997 til 2001.

I 1990 blev Kirsten Stallknecht ridder af Dannebrog.

Titlen blev opgraderet til ridder af 1. grad i 1996.

Og i 2001 steg hun endnu engang i graderne og blev udnævnt kommandør af Dannebrog.

Siden 2001 er der hvert år blevet uddelt en pris til en eller to danske sygeplejersker, som har brugt deres ytringsfrihed og gjort en indsats for at fremme en sygefaglig indsats.

Prisen har navnet Kirsten Stallknecht Prisen.

I 2013 modtog Kirsten Stallknecht den største internationale hæder for sygeplejersker, Christiane Reimannprisen, for sin internationale indsats for verdens sygeplejersker.

Kirsten Stallknecht stod ikke blot i front for sygeplejerskerne. Hun gik selv rundt på hospitalsgangene.

I 1960 blev Kirsten Stallknecht uddannet sygeplejerske fra Rigshospitalet i sin barndomsby, København. Hun blev derefter ansat.

Hun videreuddannede sig med et kursus inden for undervisning og ledelse, og i 1965 blev Stallknecht afdelingssygeplejerske på Rigshospitalet.

Da Kirsten Stallknecht afgik ved døden tirsdag, var det med sine nærmeste omkring sig.

Det er ifølge Jørgen Nystrup planen, at hun skal begraves i den kommende uge ved Lillerød Kirke i Nordsjælland, hvor også hendes forældre er begravet.