Tidligere Trump-advokat skal afhøres offentligt i Kongressen

Den amerikanske præsident Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen får 7. februar mulighed for at forklare sig over for USA's Kongres.

Cohen er således blevet inviteret til at indgive offentlig vidneforklaring i tilsyns- og reformudvalget i Repræsentanternes Hus.

Cohen har accepteret en invitation fra udvalgets formand, Elijah Cummings.

Det er Demokraternes første store træk, efter at de har overtaget flertallet i Repræsentanternes Hus - det ene af Kongressens to kamre.

Repræsentanternes Hus ventes at indlede en række undersøgelser af Trump, hans forretningsinteresser og hans administration.

Cohen blev i december idømt tre års fængsel.

Blandt andet for at sørge for betaling til to kvinder for at holde mund med oplysninger, der kunne skade Donald Trump under præsidentvalgkampen i 2016. Cohen blev også dømt for at have løjet under en høring i Kongressen om Trumps byggeplaner i Moskva.

I en udtalelse skriver han, at han er spændt på afhøringen.

- Jeg ser frem til at have en platform, hvor jeg kan give en fyldestgørende og troværdig redegørelse af begivenhederne, lyder det fra Cohen.

Elijah Cummings understreger, at udvalget ikke vil blande sig i de undersøgelser om russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg, muligvis i samarbejde med personer tæt på præsident Trump, som særlig anklager Robert Mueller står i spidsen for.

Rusland har afvist påstanden fra amerikanske efterretningstjenester om indblanding i valget i 2016.

Trump har også afvist, at hans kampagnestab på nogen som helst måde samarbejdede med russere og har betegnet Muellers undersøgelse som en "heksejagt".

Forholdet mellem Trump og Michael Cohen er forvandlet fra et tilsyneladende varmt venskab til iskold afstandtagen fra hinanden.

I 2011 sagde Cohen for eksempel, at han var villig til at "tage en kugle for" Trump.

Efter han i december fik sin dom, forklarede Cohen, at han havde følt en forpligtelse til at "dække over" Trumps "beskidte gerninger".

Donald Trump kaldte i december sin tidligere privatadvokat for en "rotte" i et tweet.