Tidligere Trump-rådgiver melder sig selv

Steve Bannon meldte mandag sig selv til FBI, efter han fredag blev tiltalt for at nægte at vidne om stormløbet på kongressen 6. januar

Donald Trumps tidligere chefstrateg Steve Bannon har mandag eftermiddag dansk tid meldt sig selv til FBI.

Det skriver CNN.

Steve Bannon blev fredag tiltalt for at nægte at vidne for Kongressen om hændelser 6. januar tidligere i år, hvor flere tilhængere af den tidligere præsident stormede den amerikanske kongres.

Da den tidligere rådgiver ankom til FBI's kontor i Washington D.C., udtalte han til tv-kameraerne, at 'vi er i gang med at gøre en ende på Biden-regimet'.

Det forventes, at Steve Bannon vil møde i retten mandag eftermiddag amerikansk tid.

Efterforskere mener, at 67-årige Bannon kan være i besiddelse af information om forbindelser mellem Det Hvide Hus og Trump-støttere, der trængte ind i kongresbygningen.

Kan ryge i fængsel

Bannon skal retsforfølges for to tilfælde af foragt, da chefstrategen bliver beskyldt for at ignorere stævninger og for at undlade at udlevere dokumenter til kongresudvalget.

Anklagepunkterne har en strafferamme, der går fra en måned til et års fængsel.

Næsten 700 mennesker er blevet sigtet af politiet efter stormløbet. Fem personer mistede livet under stormløbet tilbage i januar.