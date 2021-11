Tidsbestilling til første stik femdoblet efter pressemøde

Der blev bestilt 9766 tider til første vaccinestik mandag, hvor der var pressemøde. Det er næsten fem gange så mange som dagen før, oplyser Region Nordjylland, der er ansvarlig for hjemmesiden vacciner.dk.

På pressemødet opfordrede statsminister Mette Frederiksen (S) de borgere, som endnu ikke er vaccineret mod corona, til at få første stik hurtigst muligt.

Mandag blev der foretaget 9766 vaccinebestillinger til første stik i hele landet. Søndag var antallet af bookinger 2108.

På mandagens pressemøde sagde Mette Frederiksen, at stigningen i smitten skyldes en 'lille gruppe', der ikke spiller efter de regler, man bliver nødt til at følge under en epidemi.

- De bærer ansvaret for hele det danske samfund lige nu. Vi er et godt samfund, der har fået meget af det liv tilbage, som mange andre lande ikke har.