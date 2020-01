Tidspunkt fastlagt: Disney+ kommer til Danmark

Streamingtjenesten Disney+ bliver tilgængelig i Danmark i sommeren 2020.

Det skriver streamingtjenesten i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen vil tjenesten blive lanceret i Storbritannien, Irland, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Østrig og Schweiz 24. marts, mens de nordiske lande - heriblandt Danmark - samt Belgien og Portugal altså må vente til sommeren med at kunne kaste sig over indholdet.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at prisen vil være 6,99 euro (52 kroner) om måneden eller 69,99 euro (523 kroner) for et årligt abonnement.

Alt om Disney+: Det hemmelige smuthul, indholdet og priserne

Streamingtjenesten er lige nu tilgængelig i USA, Canada, Holland, Australien og New Zealand, og der har længe været spekuleret i, om tjenesten kommer til Danmark og i så fald hvornår.

Indholdet på tjenesten er primært film, tegnefilm og serier produceret af Disney, herunder Pixar og Star Wars, samt indhold fra Fox, der blandt andet omfatter The Simpsons.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at alt indhold, der er produceret af Disney i 2020 og fremefter, ikke vil være tilgængeligt på andre streamingtjenester end Disney+.