Tiger-butik smed hele varelageret ud: Nu forærer Fabian det væk

Fabian Vennekilde, Frederiksberg, er rasende.

Rasende på Flying Tiger Copenhagen, som for tiden fylder meget i hans bevidsthed og i hans lejlighed på Frederiksberg.

Årsagen er, at Flying Tiger har nedlagt en forretning i Carlsberg-byen. Under arbejdet med at lukke forretningen er et kæmpe varelager blevet kasseret og smidt i en stor container.

Det opdagede Fabian, og han har sammen med syv venner tømt containeren.

- Jeg er så chokeret. Det er jo galskab. Galimatias. Vi har folk, der siger, at vi løber tør for ressourcer i 2050, og at vi begynder at mangle vand og fødevarer om ganske få år. Så har vi på den anden side virksomheder, som er så ligeglade. De siger, at når vi ikke kan tjene penge på varerne, så er det bedre at smide dem ud. Det er efter min opfattelse landsskadelig virksomhed, siger Fabian Vennekilde til Ekstra Bladet.

Varer for 250.000 kroner

Fabian Vennekilde anslår, at han har fragtet 25.000 varer hjem til sig. Der er tale om kasser med briller, tasker, kalendere, krydderier, gavepapir, bøjler, servietter, alt til iPhones, covers og USB-opladere.

Sidst på eftermiddagen var der ikke mange varer tilbage i Fabians lejlighed. Det meste var revet væk. Foto: Mogens Flindt

Hvis man sætter en udsalgspris på 10 kroner pr. vare, vil der altså have været for 250.000 kroner varer hjemme hos Fabian nu.

- I virkeligheden er det totalt pinligt, at jeg som privatperson skal tørre det lort op, de laver. Er du så voksen, at du administrerer en virksomhed til en værdi af en milliard kroner, så har du også et ansvar for at rydde det lort op, som du laver, fortsætter Fabian Vennekilde.

Forærer alt væk

Han er af den opfattelse, at der er en masse danske familier og børn, som normalt ikke sådan lige har råd til at gå ud og købe nogle af de ting, som Flying Tiger nu har valgt at kassere.

Efter hans opfattelse burde Flying Tiger have afleveret tingene i en Røde Kors-butik eller til Mødrehjælpen. Men det vil efter Fabian Vennekildes opfattelse måske være med til at udhule Flying Tigers egen forretning. Det ville det måske gøre, da folk så vil gå til Røde Kors frem for til Flying Tiger for at hente billigt tingeltangel.

Røde Kors kommer forbi en af dagene og henter resten af varerne. Foto: Mogens Flindt

Nu har Fabian Vennekilde besluttet sig for at forære alt væk. Det har han gjort onsdag, hvor flere end 300 mennesker har været forbi for at hente varer i hans lejlighed. Restlageret bliver afleveret til Røde Kors torsdag, fortæller han.

Menneskelig fejl

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Flying Tiger Copenhagen. Et eksternt kommunikationsselskab oplyser til Ekstra Bladet, at det ikke er almindelig praksis hos Flying Tiger at kassere varer, som man ikke kan få solgt.

Men ellers har man ingen kommentarer til sagen ud over, at man er glad for, at varerne nu kommer ud og gør gavn efter Fabian Vennekildes indsats.

Flying Tiger oplyser over for Ekstra Bladet, at man ikke har noget imod, at Fabian Vennekilde måske nu bliver opfattet som helt for en dag. Foto: Mogens Flindt

I et svar på Fabian Vennekildes Facebook-side skriver Flying Tigers fungerende manager Jacob Als Jensen:

'Der er sket en rigtig ærgerlig, men også menneskelig fejl, der har gjort, at varerne desværre blev smidt ud. Normalt når vi lukker en butik, sørger vi for at forholde os til, hvad der skal ske med de varer, der fortsat kan bruges. Enten bliver de sendt til en anden butik eller doneret til velgørenhed', skriver Jacob Als Jensen.

'Det er deværre ikke sket her, og det ærgrer vi os rigtig meget over, men vi er glade for, at varerne alligevel kommer ud og kan blive brugt'.

Slut med Tiger

Fabian Vennekilde er imidlertid færdig med at handle hos Flying Tiger.

- Jeg kommer ikke til at bruge en eneste krone mere i deres butikker.