Tiger fra dansk dyrepark dræber sjælden tiger i London Zoo

En sjælden sumatratiger blev fredag dræbt i London Zoo af en anden sumatratiger, der for nylig blev hentet til den britiske hovedstad fra den danske dyrepark Ree Park Safari.

Det skriver det britiske medie BBC.

London Zoo meddelte 29. januar, at den syvårige Asim var ankommet til London fra Danmark. Formålet var, at den skulle parre sig med den zoologiske haves mangeårige beboer, den tiårige sumatratiger Melati.

Men da dyrepasserne fredag for første gang lukkede de to tigere ind i samme bur gik det hurtigt galt.

Stemningen mellem de to dyr 'eskalerede hurtigt', 'blev aggressiv', og Melati døde i de to tigeres kamp, oplyser London Zoo.

Den syvårige hantiger Asim og huntigeren Melati havde tilbragt flere dage i nærheden af hinanden - men uden at være placeret i samme bur.

Dyrepasserne ventede på, at de to havde vænnet sig til hinandens tilstedeværelse og lugt og på det rigtige tidspunkt til at føre dem sammen.

Tigeren Melati havde været mange år i den britiske zoologiske have.

Tilbage i 2013 fødte hun to tigerunger. Den ene druknede dog senere, da den faldt i et bassin i den zoologiske have.

I 2014 fødte hun yderligere tre tigerunger.

Sumatratigere, der liver i junglen i Sumatra i Indonesien, er yderst truede i det fri. Ifølge BBC var der i 1970 registreret 1000 sumatratigere i det fri.

I dag er det tal nede på blot 300.