Tiger i vin: Helt absurd fund

Den fredede indonesiske tiger har trænge kår, og det anslås, at der kun er omkring 350 tilbage af dem i naturen.

Alligevel valgte en 28-årige mand at håndtere et sådan fredet dyr på en afskyelig og helt absurd måde.

Liget af en tiger i en fyldt pose fyldt med vin, er blevet fundet på den unge mands bopæl, og han er nu anholdt, oplyser politiet i Ho Chi Minh City, Cong An TPHCM, til VN Express International.

Politiet i Phu Nhuan-distriktet havde efter sigende haft fokus på den 28-årige mand i længere tid og mistænkt ham for at være tilknyttet en ulovlig gruppe, der sælger vilde dyr.

Derfor har de fulgt hans færden længe, og 22. september slog de til. De har dog først valgt at offentliggøre fotoet nu.

Manden har selv forklaret, at han fik et tilbud om at købe tiger-liget for knap 6000 kroner, og det var efter sigende for godt til at sige nej.

Planen var angiveligt, at lade tigeren ligger i vinen i et stykke tid og så hælde den på flaske, har den anholdte fortalt.