Tiger-kæden spidser sparekniven og fyrer 40 ansatte

Butikskæden Tiger tjener ikke nok penge, og derfor har selskabet sat gang i en sparerunde, der skal rette op på resultaterne.

Det betyder, at 40 ansatte på hovedkontoret får en fyreseddel. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Tigerkæden har de seneste år åbnet en butik hver tredje dag og har nu næsten 1000 butikker fordelt på 30 lande.

Det hastige vokseværk kommer dog ikke til at fortsætte. Der skal være mere fokus på at tjene penge i de eksisterende butikker, fortæller administrerende direktør Mette Maix.

- For at ruste virksomheden til fremtiden har vi brug for at sikre, at vores imponerende toplinje slår igennem på bundlinjen, hvorfor vi nu er nødt til at slanke organisationen, siger hun i en pressemeddelelse.

På Tigers hovedkontor vil der fremover være samlet set 75 færre ansatte.

At tallet er højere end 40 skyldes, at selskabet allerede i slutningen af sidste år undlod at genbesætte tomme stillinger på hovedkontoret. Desuden blev der skiftet ud i ledelsen i starten af januar.

Tiger har endnu ikke offentliggjort regnskab for 2018, men Mette Maix fortæller, at overskuddet ikke har været godt nok.

I 2017 tjente selskabet omkring fire millioner kroner ud af en omsætning på over fem milliarder kroner.

Mette Maix fremhæver, at kunderne er begejstrede for Tigers koncept, og at der kommer flere og flere loyale kunder.

Flying Tiger blev stiftet i 1988 af Lennart Lajboschitz under navnet Zebra, og i 1995 åbnede den første Tiger-butik i København.

Siden er det gået slag i slag med butiksåbninger, og i 2012 solgte stifteren kæden til kapitalfonden EQT for 1,5 milliarder kroner.

Han blev i ledelsen frem til 2015, men er stadig en del af bestyrelsen i dag og ejer 29 procent af aktierne.