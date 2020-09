Tigger Kina om panda-kredit

Zoologisk Have i København måtte i foråret på knæ for de kinesiske myndigheder og bede om at få udsat den årlige betaling for leje af de to pandaer, som er på udlån fra Kina.

Prisen er en million dollars eller 6,4 millioner kroner for at have pandaerne i 2020.

Det fremgår af breve og mails, Ekstra Bladet har fået aktindsigt i hos Udenrigsministeriet.

Forårets corona-nedlukning gjorde ifølge dokumenterne et stort økonomisk indhug i indtjeningen hos Zoo, og derfor skrev Zoos videnskabelige direktør, Bengt Holst, i april et brev til de kinesiske myndigheder, hvor han beder om henstand i betalingen:

Klik på billedet, hvis du vil se brevet i en højere opløsning.

Kina fik Københavns Zoo til at fjerne Taiwan fra verdenskort

- Vi beder venligst om jeres tålmodighed med panda-betalingen for 2020.

- Som sagt ved vi stadig ikke, hvor længe Zoo vil være lukket, eller hvornår samfundet tillader forsamlinger på mere end ti personer, skriver Bengt Holst i brevet.

- Med sådan en gestus vil vi være i stand til at overvinde de økonomiske udfordringer, som covid-19 har forårsaget, tilføjer den videnskabelige direktør.

Som led i panda-aftalen forpligter Zoo sig til at betale en million dollars årligt til de kinesiske myndigheder. Midlerne går til naturbevarelse, forskning og administration.

Ekspert: En økonomisk byrde

De kinesiske myndigheder i form af The National Forestry and Grassland Administration gav efterfølgende tilsagn om udskydelse af betalingen til næste år, og ifølge Zoologisk Have i København var der forståelse hos kineserne.

Ifølge Andreas Bøje Forsby, som er forsker ved Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns Universitet, sætter sagen dog endnu en gang fokus på de økonomiske udfordringer, som Zoo har haft ved at skaffe sig pandaerne.

- Hensættelsen af betalingsfristen er i sig selv uproblematisk, men til gengæld bringer historien atter fokus på den anseelige økonomiske byrde, som Københavns Zoo har påtaget sig for at få pandaerne til landet, siger han.

Zoologisk Have oplyser i en mail til Ekstra Bladet, at hensættelsen betyder, at pandaernes ophold i Zoo forlænges med et år, så udlejningsaftalen i stedet for at udløbe i 2034 nu løber frem til 2035.

- En enkel og pragmatisk løsning, som vi er meget tilfredse med, lyder det fra Zoologisk Have.