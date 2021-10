Tikkende bombe: Snart kan det være slut med tatoveringer

Snart kan det være slut med delfiner på anklen og dødningehoveder på overarmen. I hvert fald hvis tatoveringerne skal laves med lovligt blæk.

Den 4. januar 2022 træder EU's kemikalielovgivning i kraft. Loven, der hedder REACH, forbyder og regulerer mere end 4000 stoffer i tatoveringer og permanent makeup, da man har mistanke om, at de kan være allergi- og kræftfremkaldende. Samtidig skal blækket også mærkes efter nye regler.

Det betyder, at mange af de farver, som tatovører har brugt i årevis, kan blive ulovlige, da de kan indeholde et eller flere af de mange stoffer, der forbydes.

Ifølge Jørgen Serup, der er overlæge på Tatoveringsklinikken på Bispebjerg Hospital, kan reguleringen få enorme konsekvenser for tatoveringsbranchen.

- Den her regulering betyder, at man i virkeligheden ikke kan tatovere lovligt længere, fordi kravene er så urealistisk høje og helt umulige for producenterne at leve op til, siger Jørgen Serup til Ekstra Bladet.

Han mener desuden ikke, at der er videnskabeligt belæg for at forbyde stofferne i tatoveringsblæk.

- Det er hverken påvist hos et menneske eller i et studie, at tatoveringer kan være kræftfremkaldende, og forbuddet vil heller ikke mindske antallet af patienter med for eksempel allergiske reaktioner, som kommer i behandling på Tatoveringsklinikken, siger Jørgen Serup.

Tiden er ved at rinde ud

Der er kun få måneder til, at REACH-lovgivningen skal implementeres hos de danske tatovørerforretninger, og det skaber panik i branchen. Det fortæller Frank Rosenkilde, der er formand for Dansk Tatovør Laug.

- Danske tatovører er totalt i vildrede, for døren er lige ved at smække i, og ingen ved, om der er brugbare farver lige om lidt, siger Frank Rosenkilde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Indtil nu har der ikke været nogle krav til, hvad farverne må indeholde. Foto: Emil Agerskov

Hos Miljøstyrelsen, der har deltaget i det arbejde, der ligger bag EU-reguleringen, mener man dog, at der findes alternative produkter på markedet, som lever op til kravene.

- Vores forventning er, at der findes farver på markedet, for det var informationerne, da lovgivningen blev lavet. Det kan godt være, at tatovørerne skal ud og lede lidt, men vores opfattelse er, at de findes, siger funktionsleder Elisabeth Paludan til Ekstra Bladet.

Hun påpeger dog, at hun hverken selv har set produkterne eller stået med dem i hånden.

Det har man heller ikke hos det førende test-laboratorium Chemical Technological Laboratory i Tyskland, der har mere end 20 års erfaring i at teste tatoveringsblæk.

I en mail til Ekstra Bladet oplyser de, at man endnu ikke har testet en farve, der lever op til kravene i REACH-lovgivningen.

Frygter en undergrundsbranche

Frank Rosenkilde frygter, at lovgivningen kommer til drive tatoveringsbranchen ud i baggårdene og private hjem, for efterspørgslen på at få foreviget motiver i huden vil stadig være der.

- Jeg er bange for, at det her vil skabe en kæmpe undergrundsscene, hvor der ikke er kontrollerede forhold, for det her går ud over alle de professionelle, siger Frank Rosenkilde.

Jørgen Serup er samtidig klar i mælet.

- Hvis du vil have en lovlig tatovering er det altså ved at være nu, siger han.

Ved du for resten, hvilken type tatoveringer, der er ved at vende tilbage igen? Læs mere her.