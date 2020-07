Ghislaine Maxwell kan blive en tikkende bombe under Prins Andrew, hvis hun først begynder at fortælle om seksuelle udskejelser og misbrug af unge kvinder i Epstein-kredsen

Den skandaleombruste Ghislaine Maxwell gemte sig for politiet, da FBI-agenter fornylig ankom til hendes hjem i New Hampshire for at anholde hende.

Kvinden havde også hyret sikkerhedsvagter, som var tidligere soldater i det britiske forsvar.

Derfor frygter anklagemyndigheden, at Ghislaine Maxwell vil flygte, hvis hun bliver løsladt mod kaution.

Retten i New York skal tirsdag beslutte, om Ghislaine Maxwell kan løslades, eller om hun skal blive bag tremmer, fordi risikoen for at hun vil flygte er for stor.

Kvinden er sigtet for at skaffe en lang række unge kvinder og piger helt ned til 14 års alderen til finansmanden Jeff Epstein. Epstein sexmisbrugte pigerne på sine forskellige luksusejendomme.

Deltog selv

Ifølge anklager Audrey Strauss deltog Ghislaine Maxwell selv i sexmisbruget. Nogle af parrets ofre har da også offentligt fortalt, hvordan de medvirkede i trekants-sex med parret.

Statsanklager Audrey Strauss . Foto: Lucas Jackson/Reuters

The Guardian skriver, at flugtrisikoen - ifølge anklagemyndigheden - er særlig stor. Maxwell åbnede således ikke døren, da politiet bankede på 2. juli. Hun forsøgte at gemme sig i et værelse. Til sidst måtte betjentene bryde ind i den store luksusejendom, som Ghislaine Maxwell i al hemmelighed havde købt kontant i New Hampshire.

Her gemte Ghislaine Maxwell sig for myndighederne. Foto: Drone Base

Inde i huset fandt politiet angiveligt en mobiltelefon pakket ind i aluminiumsfolie. På den måde mente kvinden tilsyneladende, at hendes opkald ikke kunne spores.

Bombe under kongehus

Jeff Epsteins sexmisbrug omfattede angiveligt flere hundrede unge kvinder. Epstein tog i august sidste år sit eget liv i det fængsel, som han var anbragt i. Manden nåede således aldrig at blive dømt for sine ugerninger.

Det britiske kongehus vil givetvis følge sagen mod Ghislaine Maxwell nøje. Prins Andrew var nær ven af den detroniserede sex-forbryder. Han opholdt sig flere gange på Epsteins ejendomme, hvor han angiveligt forlystede sig med de unge kvinder.

Prins Andrew med en af de unge kvinder, som beskylder ham for sexmisbrug. Yderst til højre ses Ghislaine Maxwell.

Prins Andrew har pure afvist, at han har dyrket sex - eller sexmisbrugt - nogen kvinder under besøg hos Epstein.

Ghislaine Maxwell kan meget vel ende med at blive en tikkende bombe under prinsen, hvis hun først begynder at åbne op for posen af uhyrligheder. Indtil nu nægter Ghislaine Maxwell sig skyldig. Hun samarbejder tilsyneladende ikke med politiet. Men udsigten til mere end 30 års fængsel - hvis hun kendes skyldig i sigtelserne - kan måske gøre hende mør på et senere tidspunkt.

Det er almindelig kendt, at anklagemyndigheden i USA kan indgå aftaler om strafnedsættelse, hvis en anklaget medvirker til sagens opklaring.