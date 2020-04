Tikkende corona-bomber: - Det er rystende

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Mens corona-epidemien raser i Danmark, og store dele af landet er lukket ned, er danske håndværkere med til at holde hjulene i gang.

For Daniel Stougaard Petersen er det dog med helbredet som indsats.

Den 46-årige tagmand og hans sjak arbejder på en omstridt byggeplads i København ved navn Bryggens Bastion, hvor de sanitære forhold trods myndighedernes skrappe corona-anvisninger er så ringe, at håndværkeren frygter for at tage coronaen med hjem til sin familie.

Dokumentation 1 af 8 11. marts: Gulvet på fællestoiletterne er oversvømmet og møgbeskidt 2 af 8 11. marts: Et af fællesbadene er møgbeskidt og ubrugeligt. 3 af 8 11. marts: Urent fællestoilet med gabende hul i gulvet. 4 af 8 11. marts: Ulækre vaske ved fællestoiletterne, hvor der også mangler håndsæbe 5 af 8 11. marts: En presset håndværker har forrettet sin nødtørft inde i byggeriet. 6 af 8 30. april: Toilettet er blevet rengjort, men der er stadig hul i gulvet. 7 af 8 30. marts: Vask ved fællestoiletter er blevet rengjort, men der er stadig ingen håndsæbe. 8 af 8 1. april: Vaske i fællestoilletter er udstyret med håndsæbe.

- Det er rystende. Det er som at komme 20-30 år tilbage i tiden. Det er sådan nogle skure, man sad i for 30 år siden.

- Skurene kommer nede fra Tyskland og skulle være taget ud af funktion for 20 år siden. Det er simpelthen under alt kritik. Folk sidder for tæt på hinanden. Der er ikke håndvaske eller adskilte rum til omklædning.

- På fællestoiletterne er der huller i gulvet foran toiletter, så rotterne kan vælte op. Brusekabinerne bliver ikke gjort rent, der er skidt op og ned ad væggene. Ved fælleshåndvaskene er der hverken sæbe eller sprit, og jeg kunne blive ved.

- Det var sgu skrækscenariet det der, siger han.

Midt i epidemi: Arbejdstilsynet skruer ned Mens der er allermest brug for, at myndighederne holder øje med, om virksomheder lever op til arbejdsmiljølovgivningen, skruer Arbejdstilsynet ned for kontrolbesøg. Planlagte besøg er strøget af kalenderen, og der er skærperede kriterier for, hvornår tilsynet tager på besøg. Det skyldes, at tilsynet ikke vil medvirke til at sprede smitten. Arbejdstilsynet ønsker ikke at stille op i et mundtligt interview med Ekstra Bladet om nedjusteringen, men har sendt følgende udtalelse på skrift: ’For at undgå, at de tilsynsførende med hyppige besøg på landets virksomheder bidrager til risiko for smittespredning, gennemfører Arbejdstilsynet i denne periode med nedlukning alene tilsyn med alvorlige ulykker og klager efter en konkret vurdering’, skriver tilsynschef Charlotte Hougaard Juhl.

Bryggens Bastion har dermed på rekordtid oparbejdet et skrækkeligt ry.

Bygherren bag har også tidligere fået kritik for at have udenlandske håndværkere sovende på byggepladsen uden tilladelse og for at have deponeret tungmetalholdigt affald i et drikkevandsområde.

Bryggens Bastion har normalt mere end 100 håndværkere, der skulder til skulder deler en alskens kontaktflader i løbet af en dag og dermed er særligt udsat for smitte.

Kontaktfladerne tæller blandt andet håndtag ved skurenes og byggepladsens indgangspartier, fælles værktøj, materialer og overflader i skurene.

Ingen karantæne til udenlandske håndværkere Mens myndighederne på det kraftigste opfordrer danskere, der har været i udlandet, til at gå i karantæne i 14 dage, har udenlandsk arbejdskraft fri adgang til danske arbejdspladser. Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, har det skabt frygt og bekymring blandt danske håndværkere, efter fem rumænske håndværkere ankom på byggepladsen Finger E i Københavns Lufthavn i slutningen af marts uden at gå i karantæne. Ligeledes har den fri adgang givet dybe panderynker hos danske håndværkere på byggepladsen ved Gødstrup Supersygehus, efter fem polske håndværkere ankom i mandags uden at gå i karantæne. De udenlandske håndværkere har adgang til danske byggepladser, fordi arbejde i Danmark er et såkaldt anerkendelsesværdigt formål. Ifølge Jan Pravsgaard Christensen har regeringen dog begået en fejl ved at lempe indrejsereglerne for udenlandsk arbejdskraft, fordi coronavirus i sagens natur ikke skelner mellem danske turister og udenlandske håndværkere. - Problemet er, at virusset er mere spredt i eksempelvis Polen og Tyskland, og derfor er risikoen for, at det er en smittet gæstearbejder, der kommer ind, større end hos en dansk arbejder, siger han. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har udtalt, at han vil indkalde arbejdsmarkedets parter, arbejdsgivere og fagforeninger samt ministerkollegaer for at drøfte problemet. Vis mere Luk

Ifølge Jan Pravsgaard Christensen, der er professor på Københavns Universitet med speciale i virussmitte, er forholdene under al kritik.

- Sådan nogle skurvogne er ikke kendt for at blive gjort rent alt for ofte, og ligegyldig om der er en corona-epidemi eller ej, er det for lav en hygiejnestandard, siger han.

Professoren fortæller, at det er helt afgørende, at håndværkerne har adgang til sæbe og sprit.

- Det er uheldigt, at man ikke kan komme til at vaske sine hænder, og så er det ligegyldigt om det er i forbindelse med et toiletbesøg eller frokostpause eller en præventiv håndvask en gang i timen for at holde risiko for smitte nede.

- Det behøver ikke at være noget stort og fancy - en håndvask kræver rindende vand og sæbe, så kan man få vasket hænder og minimere problemet betragteligt, siger han.