TikTok-bjørn går viralt med sin lange tunge

Hos Skandinavisk Dyrepark i Kolind er de for alvor kommet på TikTok.

Det er bjørnen Brutus, som har sørget for populariteten blandt de mange millioner brugere på det sociale medie.

Brutus, der er en 300 kilo stor brunbjørn, bliver filmet af en dyrepasser, der med en fremstrakt ske med honning, kalder det store dyr ind i stalden.

Med sin meget lange og hurtige tunge slikker Brutus ivrigt honningen af skeen gennem tremmerne, og det er virkelig noget, som TikTok-brugerne kan lide.

Hele 16,8 millioner gange er filmen blevet vist.

- Vi havde slet ikke regnet med, at den her video ville løbe så stærkt, griner, Janne Tofte, direktør i Skandinavisk Dyrepark.

- Vi laver tit videoer med dyrene i parken, da vi jo gerne vil formidle om dyrene og naturen, men også fordi, vi gerne vil gøre opmærksom på os selv, ligesom alle andre virksomheder, siger direktøren.

Det er ikke, fordi Skandinavisk Dyrepark forventer, at det nu vil vælte ind med gæster, som vil se Brutus. Men de er glade for de mange ekstra øjne på internettet. Foto: Mads Skamris/Skandinavisk Dyrepark

Annonce:

Hverdagskost

Det er ikke, fordi den midtjyske dyrepark har gjort sig store overvejelse, før de filmede det lille videoklip med Brutus.

Faktisk er det ganske almindelig hverdagskost for personalet og bjørnen.

- Vi giver altid bjørnene en godbid, når de kommer ind. De går jo ude på et 25.000 kvadratmeter stort ude-område, så det er vores måde at kunne kalde dem til os for at tjekke, at de trives, siger Janne Tofte.

Efter videoen af Brutus gik dyreparken fra at have 1000 følgere på TikTok til nu at have over 34.000. Og det er noget, som direktøren vil udnytte.

- Det er klart, at med flere øjne, der ser med, har vi bedre chancer for at formidle ting om dyrene, som vi gerne vil. Det giver måske også muligheder for samarbejde med andre professionelle, som er gode til at formidle om naturen og dyrene, siger Janne Tofte.