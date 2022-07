TikTok: Farlig sommertrend spreder sig

Der er gået sport i at opnå den mest mulige brune farve, når man solbader på sommerferien. Kræftens Bekæmpelse advarer mod at opholde sig i solen på denne måde

Selvom vi bliver klogere og klogere på, hvor skadeligt solbadning er, bliver det ikke mindre populært at gøre det.

Og nu deler mange, især unge, videoer af deres vilde 'tanlines' - og tips til, hvordan man opnår den ultimative solbrune hud.

Bekymrer

Knivskarpe 'tanlines', babyolie og så højt uv-indeks som muligt.

Specielt på det sociale medie TikTok spreder der sig mange videoer, hvor solbadning mere eller mindre er blevet en olympisk disciplin, hvor guldmedaljen går til den, der kommer hjem med den mørkeste sommerglød. Videoerne går under hashtags som #uvindeks og #tanline.

Det bekymrer speicalkonsulent i Kræftens Bekæmpelses solkampagne Christine Behrens.

- Der er jo desværre mange konsekvenser ved det (at solbade, red.). Især hvis man rejser sydpå, hvor solen er ekstra kraftig, siger hun.

- Når man får meget uv-stråling, øger man sin risiko for at blive solskoldet, som jo er meget ubehageligt her og nu, men som også på sigt øger risikoen for hud- og modermærkekræft. Så det er en farlig trend, hvis unge på den måde hungrer efter solen, når de er afsted.

Kræftens Bekæmpelse har lavet en gratis uv-app, som man kan benytte sig af, når man vil vide, hvad det forventede uv-indeks er der, hvor man opholder sig.

Selvom man måske synes, at en solbrun hud ser sundt og godt ud, er det altså ikke helt sådan, det hænger sammen.

- Det er vigtigt at understrege, at solbrun hud ikke er et sundhedstegn. Det er derimod hudens eget forsvar, der træder ind og begynder at gøre, hvad det kan for at beskytte huden mod yderligere påvirkning. Det er det første tegn på, at man har fået noget stråling, som huden helst vil forsvare sig imod, siger Christine Behrens.

- Hvis man undgår at blive skoldet, slipper man for smerten, men man får stadig en masse uv-stråling, som kan øge ens risiko for kræft senere i livet.

Og på den lange bane gør solen heller ikke noget godt for hudens udseende.

- Jeg går ud fra, at mange unge også gør det i forhold til det kosmetiske - altså at de synes, det ser godt ud, hvis de får en solbrun kulør. Men problemet er, at der jo også er kosmetiske konsekvenser ved for meget sol. Man får hurtigere rynker og pigmentforandringer, som jo ikke ser særlig godt ud nødvendigvis.

Uanset alder

Selvom man er ung og føler sig udødelig, er det altså ikke ligefrem tilfældet, når det kommer til modermærkekræft.

- Modermærkekræft er den hyppigste kræftform blandt unge. Det er altså noget, der rammer både unge og voksne. Det er ikke noget, man først skal bekymre sig om om mange år, siger Christine Behrens.

- Man kan være uheldig at udvikle kræft allerede i en ung alder, når det kommer til modermærkekræft. Og jo mere uv-stråling du udsætter din hud for, jo højere er risikoen.

Der er altså god grund til at være forsigtig, når man solbader - i stedet for at dyrke det som en olympisk disciplin.

