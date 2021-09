TikTok'ere ødelægger sladrelinje i protest mod abortlov

Hele manuskriptet til animationsfilmen Bee Movie, pornografiske billeder af Shrek og beskeder som 'Greg Abbott prutter'.

Det er blandt de falske tips, der er sendt ind til sladrelinjen prolifewhistleblower.com, der er oprettet af organisationen Texas Right to Life.

Egentlig er formålet med siden at hjælpe med at realisere delstatens Texas' nye abortlov, der netop er trådt i kraft.

Loven siger, at det er ulovligt for læger og abortklinikker at praktisere aborter på kvinder, der er længere henne end sjette graviditetsuge.

Sladrelinjen er således oprettet, så borgere kan henvende sig, hvis de har mistanke om, at læger eller klinikker bryder loven.

I dagene op til vedtagelsen af loven var mange yngre kvinder på gaden i kampen for rettigheden til abort. Loven blev forsøgt stoppet ved højesteret, der afviste at blokere forbuddet. Arkivfoto: Jacquelyn Martin/AP

Internet-hær

Men siden blev hurtigt oversvømmet.

Brugere af sociale medier, særligt TikTok og Reddit, dannede fælles front og oversvømmede hjemmesiden med falske tips.

Alt fra at Texas' guvernør, Greg Abbott, selv skulle have overtrådt loven, at karakterer fra filmuniverset Marvel ville have aborter, ja også manuskripterne fra Twilight-filmene blev sendt ind, skriver flere amerikanske medier, herunder NBC News og New York Times.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Texas' republikanske guvernør, Greg Abbott, der underskrev loven i maj, er blevet genstand for megen sjov på sladrelinjen. Arkivfoto: Brendan Smialowski/AFP

I videoer og opslag på de sociale medier opfordrer unge hinanden til at sende falske tips ind.

Flere kodere har sågar udviklet koder, så brugerne kan sende falske tips ind med et enkelt klik.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Hjemmeside fjernet

Den massive modstand fra de ihærdige unge har tilsyneladende virket. I hvert fald for nu.

På Twitter har en hær af brugere råbt op for at få folk til at boykotte GoDaddy, som er den virksomhed, der ejer selve domænet prolifewhistleblower.com.

Det gjorde de med argumentet om, at hjemmesiden overtrådte domænevirksomhedens retningslinjer, der siger at kunder ikke må samle ikke-offentlig information på folk, der ikke har givet deres skriftlige samtykke.

Stormen af henvendelser fik hurtigt virksomheden til at reagere, og allerede torsdag aften gav virksomheden Texas Right to Life et døgn til at finde en anden virksomhed, der kunne drive prolifewhistleblower.com videre, fortalte Dan C. Race, der er talsmand for GoDaddy, ifølge New York Times.

Hjemmesiden er i skrivende stund ikke oppe at køre igen, selvom Texas Right to Life varslede, at de ville finde en ny vært for hjemmesiden.