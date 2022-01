Til kamp mod vacciner, pædofili og Mette Frederiksen

Søndag havde protestbevægelsen Men In Black kaldt til samling for at markere etårsdagen for gruppens første officielle demonstration, der endte i voldsomme kampe mellem politi og demonstranter

Protestbevægelsen Men In Black har tabt pusten.

Det var i hvert fald ikke mange, der var mødt frem for at vise deres modstand mod vacciner, Mette Frederiksen og pædofili, som var hovedtemaet for en af talerne ved demonstrationen, der startede på Rådhuspladsen i København.

Arrangørerne regnede med omkring 1000 deltagere, forklarede indsatslederen på stedet, men betjente, som Ekstra Bladet talte med undervejs, vurderede, at der højst var omkring 600.

Det var en broget forsamling, der fandt fælleskab i, hvad der lignede en protest mod nærmest alt og alle. Der var både en mand i en shaman-lignende uniformering, demonstranter i sort tøj og elefanthuer og dansende kvinder viklet ind i lyskæder.

Demonstranterne så lige så forskellige ud, som der var holdninger til, hvad de protesterede imod.

Ekstra Bladet talte med flere af deltagerne.

En mente, at sundhedsmyndighederne lyver, når de siger, at vaccinerne virker. En anden mente, at vaccinerne virker, men hun var blot træt af at skulle blive testet hele tiden, og en var imod det hele, inklusiv demokratiet.

Flere virkede glade for at se hinanden, og der blev knappet bajere, røget hash og fyret fyrværkeri af, mens forsamlingen fandt fælles fodslag med kampråbet: Frihed for Danmark. Vi har fået nok.

Ved trappen, der fører op til Københavns Rådhus, hvilede et skilt med et billede af Mette Frederiksen, hvor der stod 'lock her up'.

Artiklen fortsætter under billedet...

Statsminister Mette Frederiksen er ikke populær blandt Men In Black-demonstranterne. Foto: Anthon Unger

Gentog ordene

Demonstranten Nanna Skov Høpfner, der blev landskendt efter demonstrationen sidste år, hvor hun fik to års fængsel i byretten for medvirken til grov vold mod politifolk, gentog de kontroversielle ord i talen, der ellers handlede mest om 'børneindustrien' og pædofili.

- Er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde?, sagde hun til stor begejstring for det lidt forkølede antal demonstranter.

Østre Landsret omgjorde senere byrettens dom og frikendte hende for medvirken til grov vold, og hun fik 60 dages fængsel for forstyrrelse af den offentlige orden, som hun selv havde erkendt.

Senere blev demonstranterne sendt fra Rådhuspladsen af en lille dreng, der højt sat var omkring seks-syv år, som råbte demonstranternes kendte kampråb i mikrofonen.

I militærjakke imod demokratiet

På Rådhuspladsen mødte Ekstra Bladet Dan Spangholm, der var iklædt en millitærjakke.

- Jeg er tidligere soldat, men jeg har ikke været udsendt, men vi har jo en pligt som tidligere soldater til at være observatører for det her, og derfor har jeg taget min gamle millitærjakke på, forklarede han.

- Er der et signal i, at du har den her uniform på?

- Jeg tror, det er vigtigt at signalere, at vi også er folk, der har været inde i maskineriet så at sige, som der også siger fra over de her politiske overgreb.

- Og hvad er det, du er imod?

- Der er mange ting, som jeg er imod. Jeg er også imod demokratiet, fordi jeg mener, at demokratiet har udviklet sig til et flertalsdiktatur. Jeg tror, tiden er løbet fra demokratiet og statsmagten, sagde han og forklarede, at han var imod, at man ville vaccinere børn, som han kaldte for eksperimentel genterapi.

Artiklen fortsætter under billedet...

Dan Spangholm er både imod vacciner og demokratiet. Foto: Anthon Unger

Også Lene Nielsen, der er selvstændig massør, var mødt frem til demonstrationen.

Hun tror ikke på, at sundhedsmyndighederne taler sandt, når de siger, at vacciner har en effekt på, at man bliver mindre syg af corona, forklarede hun Ekstra Bladets udsendte. Og så er hun utilfreds med en hel del.

- Jeg er utilfreds med, at vi er ved at indføre tvang mod os allesammen. Jeg er utilfreds med at landet lukker ned. Jeg er utilfreds med, at min datter ikke kan trives frit i skolen, sagde hun.

Artiklen fortsætter under billedet...

Massør Lene Nielsen - til højre - med en meddemonstrant. Foto: Anthon Unger

Børnehaveklasseleder Heidi Juel Hemmje havde bundet lyskæder rundt om både sin jakke og sin hue. Et signal om, at det hele ikke skal være så mørkt, forklarede hun til Men In Black-demonstrationen.

- Jeg er her i dag, fordi jeg synes, at verden er blevet fuldstændig vanvittig, sagde hun.

Artiklen fortsætter under billedet...

Hun forklarede videre, at hun er imod, at hun skal lade sig teste hele tiden, fordi hun ikke vil lade sig vaccinere. Hun har tidligere været smittet med corona.

- Jeg kan ikke se en pointe i at tage vaccinen. Men jeg synes, at dem, der gerne vil have den, skal tage den. De virker helt sikkert på det, som de er designet til, og at man bliver mindre syg, hvis man har taget en. Men jeg tror på, at mit immunforsvar er bedre rustet til at tage imod andre sygdomme, hvis jeg ikke tager vaccinen.

Søndag aften, mens musikken stadig buldrer på Rådhuspladsen efter demonstrationens rundtur i København, tyder alt på, at det ender væsentligt mere fredeligt end demonstrationen sidste år, hvor 18 blev anholdt i København.