Til trods for smitterekord: Udfaser restriktioner

De færøske borgere kan glæde sig over, at coronarestriktionerne over den næste måned udfases. Det er blevet besluttet, til trods for at der i øjeblikket er meget høje smittetal

Lørdag har Færøerne slået smitterekord med 1259 nye smittetilfælde det seneste døgn. Til trods for det har landets regering meldt ud, at de fleste coronarestriktioner skal være udfaset ved slutningen af februar.

Det skriver det færøske medie local.fo efter et pressemøde fredag med blandt andre Færøernes premierminister Bárður á Steig Nielsen.

Her udtalte han ifølge mediet:

- Jeg er glad for i dag at kunne offentliggøre en plan for, hvordan man kan tage de sidste skridt mod normalitet. Jeg er klar over, at dette kan virke modigt. Jeg er også klar over, at situationen nemt kan ændre sig. Men jeg tror, det er vigtigt for folk at vide, at vi planlægger at vende tilbage til det normale liv.

På linje med influenza

Ifølge det færøske medie har Færøerne de seneste tre måneder oplevet 'eksplosive smittetal'. 18. januar blev smitterekorden slået, da der blev registreret 729 nye smittetilfælde - og rekorden er altså endnu engang blevet slået lørdag.

Men til trods for rekordhøje smittetal har man set meget få coronarelaterede indlæggelser på hospitalerne, og sundhedssystemet er ifølge myndighederne ikke under pres. Og det er en af årsagerne til, at restriktionerne nu lempes og på sigt udfases.

På pressemødet sagde premierministeren:

- Fra nu af vil vi se covid-19 som en sygdom, vi skal leve med som de fleste andre sygdomme, og det vil være op til den enkelte at beslutte, om de tør sætte sig selv i fare ligesom med almindelig influenza.

Færøernes plan for udfasningen af coronarestriktioner kommer til at foregå trinvist. Fra 1. februar må barer, natklubber og restauranter holde åbent inden for almindelig åbningstid, reglerne for karantæne vil blive justeret, og der opfordres til, at man holder sig til hjemmetest, hvis ikke man har symptomer eller er nærkontakt.

15. februar er planen, at karantænereglerne bliver lempet yderligere, så det kun er smittede, der skal lade sig isolere. Fra 28. februar vil alle restriktioner ophøre, på betingelse af at sundhedsvæsenet fortsat ikke er under pres, og andre kritiske samfundsinstitutioner fungerer som normalt.