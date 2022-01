Tilbage efter 83-ugers lockdown

Hjemsendelser, hjemmeskoler og online-undervisning stod hurtigt både børn og forældre langt ud af halsen, men de danske skolenedlukninger blegner i forhold til Uganda.

Knap to år efter pandemiens udbrud kunne skolebørnene vende tilbage i skole mandag. I marts 2020 blev skolebørnene hjemsendt, og der har de været lige siden. Den 83-uger lange lock-down er, så vidt vides, rekord.

- Alle skoler har implementeret retningslinjer og procedurer for at sikre en sikker tilbagevenden for børnene, siger undervisningsminister, John Muyingo, ifølge The Guardian.

Artiklen fortsætter under billedet...

Der er stor forskel på, hvor mange elever der vender tilbage. Foto: Ritzau Scanpix

Det vestafrikanske land har en af de yngste befolkninger i verden, og man frygter, at en tredjedel af de elever, der var før pandemien, ikke vender tilbage, når skolerne åbner igen.

- Selv før corona havde jeg svært ved at betale skolepngene. Siden pandemien har jeg været arbejdsløs, fordi regeringen lukkede vores forretning, siger Evelyn Nyakato, der er mor til fem The Guardian.

Omkring 10 millioner elever har været sendt hjem i de 83-uger. Online-undervisning var kun en mulighed for en meget lille og priviligeret del af skolebørnene.