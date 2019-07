Tilbage på heroin: Jeg kan ikke stoppe alene

Hej Puk

Jeg har været stoffri i mange år, men har fået et meget voldsomt tilbagefald til heroin igennem de sidste måneder. Jeg skammer mig over det og havde egentlig håbet på, at jeg kunne tage en kold tyrker og komme ud af det.

Men jeg må bare erkende, at jeg ikke kan stoppe igen, og at jeg har brug for hjælp.

Men jeg kan slet ikke overskue, hvordan jeg skal søge om den hjælp. Når jeg læser om det på internettet, står der rigtig meget, jeg ikke kan gennemskue, og jeg har som sagt ikke været i behandling i mange år, og systemet har forandret sig siden, jeg sidst fik hjælp.

Hvor får jeg nemmest hjælp, og hvilken hjælp kan jeg få?

Med venlig hilsen L.L.

Kære L.L.

Jeg er ked af at høre, at du har fået tilbagefald. Men så længe du opsøger hjælp, er der håb, og det er virkelig stærkt, at du opsøger hjælpen i tide.

Du søger hjælp via kommunen, og kommunen har 14 dage til at iværksætte behandling, der er altså behandlingsgaranti. Om du så er enig i den behandling, som du får tilbudt, er en anden sag.

Hvis du selv vælger en privat udbyder, kan kommunen se bort fra de 14 dages behandlingsgaranti.



Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

tildeler man sjældent døgnbehandling, uden misbrugeren først har været gennem ambulant og eller dagsbehandling.

Derudover henviser de sjældent til eksterne behandlingstilbud, da de har deres eget behandlingstilbud.

I andre kommuner, er der nogle gange muligheder for at få et andet tilbud, end det kommunen selv har oprettet – altså et eksternt tilbud.

Uanset hvad, har du ret til at ansøge om den behandling, som du mener, du har behov for, og som du ønsker efter loven om frit valg. Hvis du for eksempel ikke mener, det giver mening for dig at deltage i et ambulant behandlingstilbud, kan du ansøge om for eksempel døgnbehandling hos en privat udbyder.

Kommunen behandler din ansøgning i et visitationsudvalg som træffer en afgørelse, som du kan klage over, hvis du ikke får dit ønske om behandling opfyldt.

Men før du overhovedet ser alt dette som en udfordring, vil jeg anbefale dig at kontakte det misbrugscenter, der er i din kommune og her få råd og vejledning om dine muligheder. Det kan være, at tilbuddene i din kommune er helt anderledes og meget mere fleksible, end det for eksempel er i Københavns Kommune.

Held og lykke – hæng i, og tro på det bedste!

Med venlig hilsen Puk

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tilbud om behandling



Kommunerne kan frit tilrettelægge deres behandlingindsatser, da serviceloven er ret åben ift. kommunal selvbestemmelse og tilrettelæggelse af misbrugsbehandling efter paragraf 101. Dog er der tre overordnede typer af behandling:

Ambulant behandling: Det meste af den sociale stofmisbrugsbehandling er ambulant behandling.

Dagbehandling: Dagbehandling defineres som tilbud, der leverer en ydelse. Enten tre til fem gange om ugen i mere end to timer. Eller to dage i over to timer. Eller to dage i under to timer.

Døgnbehandling: En stor del af døgnbehandlingen bliver varetaget af selvejende døgnbehandlingsinstitutioner. Dog har enkete kommuner deres eget tilbud.