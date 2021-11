Tilbage til restriktioner: - Det er virkelig træls

Ekstra Bladet gik på gaden for at høre, om danskerne er klar til en hverdag med coronarestriktioner igen

Regeringen meldte mandag aften ud på et pressemøde i Spejlsalen, at de ønsker coronapasset geninføres. Dermed er der lagt op til, at der igen skal være restriktioner i samfundet for at begrænse corona-smitten.

Ekstra Bladet gik, inden aftenens pressemøde, på gaden for at spørge danskerne om, hvad de tænker, om at vi endnu engang skal vænne os til en hverdag med coronarestriktioner.

Foto: Jonathan Damslund

- Man forstår det jo godt, fordi smittetallene stiger, men man vil jo heller ikke tilbage til den hverdag, så det er lidt ambivalent. Det skal jo ikke gå udover vores sygehuse, så man forstår det godt, men det er virkelig træls, siger Asta Lemvigh Jørgensen, der går i 3.g i gymnasiet.

- Jeg er selvfølgelig nervøs for, hvordan det kommer til at gå med eksamener, hvis de nu lukker ned igen i løbet af vinteren. Det sociale er også trist, men mine bekymringer ligger mest, hvis det går udover skolerne.





Foto: Jonathan Damslund

- Jeg synes, det er træls, men det er jo vigtigt, at vi passer på hinanden, siger 53-årige Evelyn Fredriksen, der er født i Norge men i dag bor i Danmark.

- Det er deprimerende, hvis alt skulle lukke ned igen. Jeg ser positivt på, at man bare skal være forsigtig og passe på. Husk at spritte af!

Foto: Jonathan Damslund

- Vi kunne jo mærke det sidste år, og det at blive sendt hjem igen er ikke noget, vi vil ud i. Alt det sociale, der bliver taget fra en, siger Kåre.

- Ja, det var det, der ramte hårdt, følger vennen Søren op.

Søren Nielsen tror dog, at det bliver nemmere at tilvænne sig til restriktionerne igen, når vi nu alle sammen har været igennem det før.

- Jeg har ikke lagt de ting, man gjorde under corona, til side.

Foto: Jonathan Damslund

- Jeg synes ikke, at det er godt. Det bekymrer mig ikke, men jeg mener, at det er unødvendigt med restriktioner. Dem, der er syge nu, er hovedsageligt vaccinerede, siger Anders Meyer, der fortæller, at han ikke selv er vaccineret.