Tilbagekalder 'alkoholfri' vin

En alkoholfri mousserende vin fra Copenhagen Sparkling Tea Company tilbagekaldes, da der i nogle af flaskerne er konstateret gæring.

Det betyder, at vinen ikke nødvendigvis er alkoholfri, som det ellers fremgår af mærkatet.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Vinen er blevet solgt i vin- og delikatessebutikker over hele landet.

Op mod 2,9 procent alkohol

'Virksomheden har konstateret gæring i nogle af flaskerne, hvilket medfører afvigende lugt, øget tryk i flaskerne og et indhold på op til 2,9 procent alkohol', skriver Fødevarestyrelsen.

De skriver desuden, at det ikke kan udelukkes, at der er en sundhedsmæssig risiko for personer, der ikke kan tåle alkohol.

Der er tale om vinen med navnet Copenhagen Sparkling Tea Company BLÅ 0% med dateret holdbarhed til 5. juli 2024.

EAN-stregkodenummeret er 5713814000016, og lotnummeret er 05.07.24.

Har man en flaske stående, opfordres man til at smide den ud eller levere den tilbage til den butik, hvor den er købt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Peter Madsen var i sidste uge i retten for en 'små-sag' om erstatning til en fængselspsykolog. I retten var han nok engang omgivet af kvinder. Hør mere om den sag i ugens udgave af 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app