Tilbagekalder babylegetøj: Stop brug øjeblikkeligt!

ADVARSEL!

Sådan skriver Sikkerhedsstyrelsen på det sociale medie X i forbindelse med, at legetøjsvirksomheden Maki tilbagekalder en rangle.

Der er tale om ranglen 758 KREA Rattle Flex Ball, som har batchnummeret 758-006285-1022.

'Årsagen er en risiko for, at smådele kan løsrive sig, hvilket kan udgøre en kvælningsfare for barnet,' oplyser Sikkerhedsstyrelsen.

'Stop øjeblikkeligt med at bruge ranglen,' lyder det videre.

Maki beder forhandlere om at fjerne ranglerne fra hylderne med det samme og kassere dem.