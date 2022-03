Tilbagekalder burgerboller: Ikke veganske

Kohberg tilbagekalder et parti fuldkornsburgerboller, der er mærket med et vegansk logo, selvom de indeholder mælk og smør

Fødevarevirksomheden Kohberg tilbagekalder et parti fuldkornsburgerboller grundet en fejl på emballagen.

På pakken er der nemlig det grønne veganske logo, men burgerbollerne indeholder både mælk og smør. Det skriver Kohberg i en pressemeddelelse.

Burgerbollerne er leveret til butikker i hele landet, og i alt drejer det sig om 5539 pakker.

Kohberg skriver, at man, hvis man har købt en pakke 'Kohberg Fuldkorn Burger' med mindst holdbarhedsdato 14. april 2022 og 18. april 2022, kan levere bollerne tilbage til butikken.

De understreger, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko ved at spise dem, men at de ikke er veganske, som logoet på emballagen giver udtryk for.