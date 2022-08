Tilbagekalder kanyle-legetøj

Ekstra Bladet kunne søndag fortælle, at der blev fundet en kanyle i badedyr, som kunne bruges helt ned til firemånedersalderen.

Nu bliver legetøjet tilbagetrukket.

Det oplyser leverandøren Nohro ApS i en pressemeddelse.

Tilbagetrækningen sker ud fra et forsigtighedsprincip.

Forældre i chok

Legetøjet er solgt i Netto over hele landet i oktober 2021, og kunder rådes til at kassere produktet eller aflevere det tilbage til butikken, hvor man vil få sine penge retur.

En af kunderne var 31-årige Isabella Andersen fra København, der fandt en kanyle i badelegetøjet, efter hun havde badet sin ni måneder gamle datter.

- Jeg var i chok. Hvad laver en kanyle i babylegetøj, der er lavet til babyer, fra de er fire måneder gamle? Hvordan kan det ske?

- Min datter har haft det i munden, så jeg er bare lykkelig for, at det ikke er hende, der har stukket sig, fortalte Isabella til Ekstra Bladet søndag.

Kanylen blev fundet i Isabella Andersens datters badelegetøj. Privatfoto

Salling beklager

Salling Group, der ejer Netto, har sammen leverandøren været i gang med at undersøge, hvordan en kanyle kunne havne i badelegetøjet.

Det oplyste Henrik Vinther Olesen, der er kommunikationsdirektør i Salling Group, søndag.

- Det er jo en stærk ubehagelig oplevelse at finde den her kanyle i et badedyr, men lige nu ved vi ikke, hvordan det er sket, sagde han.

Allerede søndag var de i gang med få produktet af hylderne.

- Det er meget beklageligt, at kunden har oplevet det her, og vi har bedt leverandøren om at undersøge det. Desuden har vi for en sikkerheds skyld fået varerne af hylderne i Netto, sagde han.

