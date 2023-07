Tilbagekalder ketchup: 'Risiko for sur smag'

Forkerte etikker på dåser og en risiko for sur smag.

Torsdag aften tilbagekaldte Orkla Foods Danmark ikke bare én, men to produkter.

Det gælder først og fremmest Beauvais Tomat Ketchup i størrelsen 1000 gram. Den røde dyppelse tilbagekaldes på grund af 'risiko for sur smag som følge af udvikling af mælkesyrebakterier'.

Det skyldes en fejl hos en underleverandør, lyder det i en pressemeddelelse.

Ketchuppen, der tilbagekaldes, har holdbarhedsdatoen 2. juli 2025.

Desuden tilbagekaldes spaghetti bolognese-dåser på 560 gram af mærket Beauvais også. Nogle dåser har simpelthen fået en forkert etiket på, og det betyder, at bolognese-dåser i virkeligheden kan vise sig at indeholde spaghetti Napoli.

Ombytningen betyder, at der er risiko for, at forbrugere får en allergisk reaktion, da spaghetti Napoli blandt andet indeholder sennep. Der tilbagekaldes dåserne med holdbarhedsdatoen 31. maj 2027.

Orkla Foods Danmark opfordrer forbrugere til at kassere varerne eller returnere dem til butikken, hvor de er købt.