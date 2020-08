Tilbagekalder klapvogn

Klapvognen Thule Sleek med modelnumrene 11000001 til 11000019 bliver tilbagekaldt.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at der er risiko for at styret løsner sig fra stellet, når der trækkes kraftigt op og ud i styret.

Klapvognen er produceret mellem maj 2018 og september 2019.

Du kan finde modelnummeret på klapvognen på indersiden af klapvognrammens nederste del, tæt på opbevaringskurven.

Hvis der sidder et 'QC 2020'-klistermærke på rammen, er klapvognen allerede kontrolleret og sikker at anvende.