Tilbagekalder kødboller i hele landet: Spis dem ikke

Føtex og Meny tilbagekalder to færdigretter med kødboller på grund af gæring, der gør produkterne uegnede som fødevarer. Fødevarestyrelsen opfordrer forbrugere til at kassere varerne eller levere dem tilbage til butikken

To færdigretter med kødboller tilbagekaldes nu på grund af risiko for gæring. Der er tale om produkterne Økologisk Asian Chicken Meatballs fra The Protein Kitchen og Boller i Karry m/brune ris fra Hanegal.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

De to produkter har været solgt i Meny og Føtex i hele landet.

Gæringen gør, at produkterne kan være uegnede som fødevarer.

Derfor råder Fødevarestyrelsen forbrugere til enten at kassere færdigretterne, eller levere dem tilbage til butikken.

Har du købt disse produkter?

Tilbagekaldelsen gælder følgende produkter:

The Protein Kitchen - Økologisk Asian Chicken Meatballs, færdigret. Nettoindhold: 360g. Bedst før-datoer: 14.08.2022 og 20.08.2022. EAN-kode: 5709760087294

Hanegal - Boller i Karry m/brune ris, færdigret. Nettoindhold: 400g. Bedst-før-datoer: 14.08.2022 og 17.08.2022. EAN-kode: 5709760087133

Fødevarestyrelsen opfordrer til at tage kontakt til egen læge, hvis man har fået symptomer efter indtagelse af produkterne.

