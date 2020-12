Tilbagekalder krydderi: 'Potentielt kræftfremkaldene'

Firmaet Midsona Danmark A/S tilbagekalder krydderiet Spidskommen øko, der er solgt hos nemlig.com. Der er tale bøtten af spidskommen med 'mindst holdbar' datoerne: 05.05.2022, 08.07.2020 og 25.08.2020.

Det oplyser Nemlig.com, der har sendt en mail ud til alle kunder, der har købt produktet på deres hjemmeside.

Årsagen til, at krydderiet bliver tilbagekaldt, er, at der er konstateret et forhøjet niveau af pyrrolizidine alkaloids (PA) under et stikprøvekontrolbesøg for Fødevarestyrelsen.

'Pyrrolizidine alkaloids (PA) er naturligt forekommende i omkring 600 planter samt urter. Risikovurderinger har vist, at ved et højt indtag af urter med høje niveauer af PA igennem en levetid, vil der være øget risiko for skader på leveren og potentielt kræftfremkaldende', står der i den mail, nemlig.com har sendt ud til deres kunder.

De niveauer, der er fundet i produktet, betragtes ikke som skadelig ved normal indtagelse, men Midsona har besluttet at kalde krydderiet tilbage som en sikkerhedsforanstaltning.

Hvis du har spørgsmål om tilbagekaldelsen, bør du kontakte Midsona/Urtekrams kundeservice.