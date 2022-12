Tilbagekalder populær nytårsmad

En fejl i deklarationen af allergener gør, at Deli Drengene ApS må tilbagekalde en række blinis

Ups!

Forkert mærkning af blinis er nu skyld i, at Deli Drengene ApS må tilbagekalde to partier af den populære nytårssnack.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Risiko for allergisk reaktion

Årsagen er, at de små pandekager ikke er korrekt mærket for allergenerne sødmælkspulver og fløde.

Derfor er der risiko for, at forbrugere med laktoseallergi kan få en allergisk reaktion, hvis de spiser produktet.

Hvis man får symptomer efter at have indtaget produktet, bør man kontakte sin egen læge.

Mangler mærkning med fed

Deli Drengene ApS oplyser i en pressemeddelelse, at der er tale om blinis af mærket Le Traiteur Gourmet.

'Mærkning med fed mangler på allergenerne sødmælkspulver og fløde,' oplyser virksomheden.