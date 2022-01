Fødevarestyrelsen tilbagekalder to slags pitabrød på grund af mug i produktet

'Coop 365 Jumbo Fuldkornspita' og 'Änglamark Pitabrød' tilbagekaldes, fordi der er fundet mug i produktet.

Det drejer sig om et parti, der har sidste salgsdato 9 . februar 2022, og et parti der har sidste salgsdato 7.marts. 2022, man skal kassere, fordi der er risiko for mug i produktet.

Pitabrødene er solgt i Coops butikker, det vil sige i SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Kvickly, Fakta, Coop 365 og Irma samt på Coop.dk.