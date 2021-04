Tilbagekalder produkter efter dødeligt salmonella-udbrud

Alle produkter med naturlægemidlet Husk tilbagekaldes nu som følge af, at et salmonellaudbrud har kostet tre personer livet.

Det oplyser producenten bag, Orkla Care A/S, i en pressemeddelelse.

'Hos Orkla Care har vi i dag i samarbejde med myndighederne planlagt at tilbagekalde sortimentet af alle Husk-produkter fra markedet i morgen.'

'Det sker, efter at vi nu har fået ét resultat fra vores egenkontrol, som viser salmonella i et parti kapsler,' udtaler kommunikationsdirektør Nilüfer Sahin.

Flere indlagte

Torsdag oplyste Statens Serum Institut, SSI, at tre personer er døde med salmonella, efter at de har spist naturlægemidlet 'Husk Psyllium-frøskaller - kapsler'.

I alt er 33 personer i alderen to til 92 år blevet påvist syge med den samme type salmonella, og 19 har indtil videre været indlagt.

'Det er et alvorligt og stort udbrud med mange syge og både indlagte og dødsfald,' udtalte epidemiolog Luise Müller fra SSI i en pressemeddelelse.

'Det er første gang, at vi har kunnet udpege et naturlægemiddel som årsag til et salmonellaudbrud,' fortsatte hun.

'De, der tager det her produkt, er ofte folk, der i forvejen har maveproblemer. Jeg er derfor bekymret for, at salmonellainfektionen ikke bliver påvist, fordi personerne eller deres læge tror, at symptomerne på salmonellainfektionen stammer fra deres eksisterende maveproblemer'.

Beklager

Orkla Care understreger, at de har taget beslutningen ud fra et forsigtighedsprincip.

'Selvom ingen af de produkter der er i handlen nu, har vist tegn på salmonella vil vi gerne eliminere mistanken. Indtil vi har større vished, vælger vi at agere ud fra et forsigtighedsprincip og tilbagekalder alle produkterne,' lyder det fra Nilüfer Sahin.

'Vi beklager meget den ulejlighed, som vi bringer vores trofaste HUSK kunder i ved tilbagekaldelsen,' fortsætter kommunikationsdirektøren og understreger, at forbrugerne bør kassere deres HUSK produkter.

Orkla Care A/S vil nu gå i gang med et udredningsarbejde i samarbejde med myndighederne, oplyser de.