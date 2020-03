Tilbagekalder robotplæneklipper: Farlig for børn

Børn kan komme i kontakt med kniven. Sådan lyder meldingen fra Sikkerhedsstyrelsen om robotplæneklipperen Ambrogio L15, som nu bliver tilbagekaldt.

I pressemeddelelsen fra styrelsen lyder det:

'Ved test er det fundet at børn kan kan komme i kontakt med kniven, både med hænder og føder. Voksen har mulighed for at komme i kontakt med klingen via deres fingre. Fejlen medfører farer for beskadigelse af lemmer. Produktet er tilbagekaldt og må ikke sælges i Danmark.'

Påbuddet omhandler 2019-modellen og bagudrettet. Den er importeret af AKA Robots ApS og bliver forhandlet af samme firma.