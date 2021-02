Tilbagekalder salater: Kan være sundhedsfarligt

Delicate A/S tilbagekalder proteinsalater, da sesamfrøene, der er anvendt i hummus i produkterne, har et for højt indhold af pesticidet ethylenoxid.

Det skriver Fødevarestyrelsen.

Der er tale om salaterne 'Øko Proteinsalat med hønsekød' og 'Øko Proteinsalat Veggie', der er solgt i Kvickly, SuperBrugsen og Irmas butikker.

Der er tale om salater med følgende holdbarhedsdatoer:

Produktionsdato 15.02 – bedst før 22.02

Produktionsdato 16.02 – bedst før 23.02

Produktionsdato 17.02 – bedst før 24.02

Produktionsdato 18.02 – bedst før 25.02

Produktionsdato 19.02 – bedst før 26.02

Det kan være sundhedsfarligt at spise salaten, skriver Fødevarestyrelsen.

'På basis af DTU Fødevareinstituttets generelle vurdering af ethylenoxid, kan en sundhedsmæssig risiko ikke udelukkes', står der på styrelsens hjemmeside.

Kunder rådes til at levere produktet tilbage, hvor det er købt, eller smide det ud.