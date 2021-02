Tilbagekalder sesam olie: Kan være sundhedsfarligt

Midsona Danmark A/S tilbagekalder 'Urtekram Sesam olie (ristede) 250 ml', da sesamfrøene, som er anvendt i produktet, har et for højt indhold af pesticidet ethylenoxid.

Det oplyser Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside.

'På basis af DTU Fødevareinstituttets generelle vurdering af ethylenoxid, kan en sundhedsmæssig risiko ikke udelukkes', står der i forbindelse med tilbagekaldelsen.

Der er tale om produktet med 'bedst før'-datoen 30.04.2021.

Produktet er solgt i hele landet i Salling Group-butikker, COOP-butikker, Løvbjerg-butikker, Dagrofa-butikker, Luxplus, Firtal og Helsam-butikker.

Fødevarestyrelsen råder forbrugere til at levere produktet tilbage til butikken eller kassere det.