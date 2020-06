Tilbagekalder stativ: Kan vælte ned over barnet

Søstrene Grene tilbagekalder et aktivitetsstativ til små børn, da der er risiko for at det kan vælte ned over barnet.

Det skriver de på Facebook.

Produktet er blevet solgt fra første januar og frem til 11. juni, hvor det altså er blevet taget væk fra hylderne.

I opslaget skriver Søstrene Grene:

'Da vi desværre ser en risiko for, at et af benene på aktivitetsstativet kan løsnes under brug, er der en risiko for, at stativet kan falde ned over barnet. Derfor tilbagekalder Søstrene Grene alle solgte eksemplarer af aktivitetsstativerne for at undgå uheld.'

Har man købt stativet, kan man heldigvis få refunderet hele beløbet.

Man kan få sine penge tilbage frem til 30. september 2020.